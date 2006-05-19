Суд удовлетворил исковые требования вкладчиков «Элита-Центр»

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил исковые требования вкладчиков «Элита-Центр» о признании неправомерной бездеятельности Государственной комиссии регуляции рынков финансовых услуг.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд объявил сегодня.

Согласно решению суда, бездеятельность Госфинуслуг проявилась в не осуществлении контроля над деятельностью общества НИЦ “Прогресс”, ООО СМУ “Химстрой”, ЗАО “Строительно-инжиниринговая компания “БИК”, общества “Марс-1”, “Компании “Элитастройинвест”, общества “Интерпроект” (это компании группы “Элита-Центр”, через которые привлекались средства инвесторов, – УНИАН).

Суд обязал комиссию создать временную администрацию для решения вопроса о выполнении условий договоров о долевом участии в строительстве домов, заключенных между инвесторами и НИЦ “Прогресс”, ООО СМУ “Химстрой”, ЗАО “Строительно-инжиниринговая компания “БИК”, обществом “Марс-1”, “Компанией “Элитастройинвест”, обществом “Интерпроект”.

Заявление об апелляционном обжаловании постановления может быть подано на протяжении 10 дней после объявления. Апелляционное обжалование подается в Апелляционный суд города Киева через районный суд на протяжении 20 дней после подачи заявления об апелляционном обжаловании.

Справка УНИАН. 28 апреля в Шевченковском райсуде Киева началось рассмотрение дела обманутых инвесторов «Элита-Центра». Вкладчики обвиняют в бездеятельности Госкомиссию регуляции рынков финансовых услуг. Вкладчики убеждены, что в скандале виновны в первую очередь государственные органы, которые не только не оградили инвесторов от мошенничества, а даже своевременно не отреагировали на их беду.

В результате строительной аферы «Элита-Центра» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.