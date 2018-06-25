В обвинении Тимошенко припомнили и Путина, и Харьковские соглашения

“Своими преступными действиями Тимошенко пыталась создать представление о якобы надлежащей работе, возглавляемого ею Кабинета министров... Она буквально вынудила Путина выйти к прессе, чтобы привести в Киев (хорошую) новость”... Судебный процесс над Юлией Тимошенко в Печерском суде под председательством судьи Родиона Киреева длится с 24 июня, то есть три недели. И все эти недели Тимошенко не вставала с места, когда к ней обращался суд. Судья Киреев время от времени напоминал об этом подсудимой, но “неувавжение к суду” не мешало ему продолжать слушание дела.

Сегодня Киреева и прокуроров будто подменили. С самого утра они пытались поднять Тимошенко, когда она обращалась к суду.

Процедура поднятия Тимошенко завершилась ее удалением

Процедура “поднятия” длилась почти полтора часа. Это смешило, удивляло, возмущало собравшихся. Посол Германии Ганс-Юрген Гаймзет так и не смог понять, что происходит, и озадачено просил, чтобы кто-то ему помог разобраться.

- Суд обязан выяснить, почему вы нарушаете закон! - повторял господин Киреев, когда Тимошенко пыталась что-то сказать.

- Считаю, что нигде прямо не запрещено не вставать, - повторяла ЮВ и ссылалась на статью 55 Конституции Украины, в которой сказано, что «каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств».

То есть Тимошенко считает, что этот судебный процесс нарушает ее права, и “невставанием” она таким своеобразным способом их защищает.

- Вы должны с уважением относиться к суду, судьям, участникам суда. Со всем уважением суд в который раз призывает вас, подсудимая, к выполнению требований законодательства Украины, привести ответ на вопрос председателя - какие есть объективные обстоятельства для того, чтобы суд позволил вам отойти от правил, установленных УПК?

В ответ Тимошенко опять сослалась на 55 статью КУ, мол, со стороны чиновников есть противоправные посягательства на ее права и свободы, а она выражает свой протест в такой форме.

- Говоря об Уголовно-процессуальном кодексе и другом законодательстве, я бы хотела привлечь, господин Киреев, ваше внимание на... - хотела что-то сказать ЮВ, но господин Киреев не позволил закончить фразу:

- Не «Господин Киреев», а “уважаемый суд” или "ваша честь", выбирайте, - заявил он.

На что ЮВ ответила:

- Обращение «ваша честь» еще нужно заслужить. Я бы хотела, чтобы суд не мешал мне выполнять Конституцию Украины, - сказала она, опять пытаясь объяснить, что она имеет право таким образом выражать свой протест.

У судьи Киреева традиционно начала дергаться бровь, выдавая его нервное состояние. Он, конечно, не воспринимал доводов Тимошенко, называя их «надуманными и безосновательными», поскольку за все время этого процесса, по его словам, не были нарушены и буквы закона.

- Даже люди преклонных лет встают, оказывая уважение суду и государству, - продолжал Киреев воспитывать ЮВ.

- С кем он все время разговаривает? - громко сказал нардеп Артюнов, очевидно, имея в виду Киреева. - Что он хочет?.. Пусть звонит себе 02...

Его хотели удалить, но он, даже не представившись Кирееву, сам вышел из зала.

После того как Киреев признал доводы «подсудимой» Тимошенко «надуманными», спросил у ЮВ, есть ли у нее ходатайства. Она сказала, что есть (оно должно было касаться допуска для участия по делу нового адвоката ЮВ Александра Плахотнюка), однако Киреев не позволил озвучить его сидя и опять взялся «разъяснять положения УПК».

...Тимошенко на каждом заседании повторяла по несколько раз, что ее дело заказал Янукович, что прокуроры - «будто тройка Вышинского» (хотя на этом суде даже четыре прокурора), что этот процесс является политической расправой. Киреев перебивал ее, лишь когда Тимошенко слишком отходила от “сути дела”, однако сегодня он даже не давал ей рот открыть. А прокуроры, до сих пор не отрицавшие, что они являются «тройкой Вышинского» или «посланцами Януковича», сегодня едва не после каждой фраз ЮВ требовали от Киреева более действенных средств, чем просто предупреждение. То есть требовали удалить ее из зала.

Судья Киреев покорно выполнил такое ходатайство и удалил «подсудимую» на одно судебное заседание без права озвучения ее ходатайства. То есть дальше судебный процесс продолжался без Тимошенко и ее адвоката, которого суд так и не позволил представить.

Когда Киреев объявлял об удалении Тимошенко, нардеп Сергей Сас, перебивая его, начал кричать, что в судебном зале находится «организованная преступная группа прокуроров». Киреев сначала не реагировал, только где-то вслед за пятым выкриком сделал ему предупреждение.

Политолог Александр Палий объяснил сегодняшнюю “требовательность” суда так:

“Прокуратура и суд сегодня не просто часть псевдоправосудия, но еще и часть пиар-машины, - считает он. - Прокурорам необходимо было зачитать свое обвинительное заключение так, чтобы не было видно скепсиса Тимошенко, не слышать ее комментариев. Чтобы это происходило в такой вроде бы серьезной обстановке, потому что суд с таким поведением Тимошенко и самого судьи сведен к фарсу. К нему нет ни малейшего общественного доверия. И чтобы хоть как-то восстановить это доверие, то есть дать возможность прокурорам в виде монолога сказать что-то “серьезное”, и удалили Тимошенко”.

Прокуратура расправила крылья

Как только ЮВ убрали из судебного зала, судья с прокурорами начали вести заседание в полной идиллии. Прокурор зачитал и попросил приобщить к материалам уголовного дела копию ответа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где говорится о «характеристике личности подсудимой».

В том ответе значилось, что в военной прокуратуре РФ расследовалось уголовное дело против высшего руководства финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» по фактам дачи взяток через посредников должностным лицам России. Дело прекращено в 2005 году за истечением срока давности.

Когда прокурор просил приобщить это письмо к делу, он сказал: «Поскольку подсудимая совершила преступление, и это является юридическим фактом»...

Хотя решение суда по тому делу не принималось ни в России, ни в Украине. То есть, выходит, для прокуроров, не существует презумпции невинности? Или, может, они о ней ничего не знают?

И Киреев таки приобщил эту писульку к материалам уголовного дела против ЮВ. Одновременно опять взявшись читать мораль о нарушении «тишины в зале суда», поскольку присутствующие народные депутаты возмутились, назвав такой суд «междусобойчиком» и вообще сплошным «преступлением».

Прокуратура в отсутствие “подсудимой” в своем публицистическом порыве расправили крылья. Когда прокурорша Лилия Фролова стала зачитывать обвинительное заключение, то начала именно с «взяток» ЮВ россиянам.

“Установлено, что, будучи привлечена в 2005 году к уголовной ответственности на территории Российской Федерации за совершение преступления - организация дачи взятки, - Тимошенко на путь исправления не стала и, состоя в должности премьер-министра Украины в январе 2009 года, совершила тяжкое преступление в сфере служебной деятельности”, - слышалось в зале...

В обвинительном заключении были и другие публицистические, но бессмысленные с юридической точки зрения пассажи. Например, о том, что преднамеренность действий ЮВ заключалась в ее желании создать себе «позитивный имидж эффективного руководителя государства, сумевшего развязать газовый кризис в отношениях с Российской Федерацией и в то же время доказать свои предшествующие утверждения о необходимости устранения с газового рынка посредника «РосУкрЭнерго”. Из-за этого все Тимошенко, мол, “решила согласиться на указанные невыгодные для Украины условия и любым путем, в том числе и с превышением служебных полномочий, обеспечить заключение актов между Нафтогазом и Газпромом купли-продажи природного газа».

Прокурорами также каким-то образом было установлено, что «своими преступными действиями Тимошенко пыталась создать представление о якобы надлежащей работе, возглавляемого ею Кабинета министров Украины, а подписание указанных контрактов выдать за свою личную победу на переговорах, обеспечив улучшение своего личного имиджа в Украине и за ее пределами».

Довольно странно выглядели и показания тогдашнего председателя Нафтогаза Дубины. Об угрозах Тимошенко в январе 2009 года уволить его, если он не подпишет соглашения, он вспомнил лишь недавно во время очной ставки с Тимошенко. А до тех пор такого никогда не озвучивал на допросах и где-либо, поскольку что, мол, не придавал этому «должного внимания» и был «очень взволнован».

Во время зачитывания таких «неоспоримых» аргументов в зал суда зашел новый адвокат Тимошенко, который хотел приступить к своей работе, однако Киреев не позволил этого. Более того - постановил удалить его из зала суда, потому что он, мол, мешает судебному процессу.

С каждой страницей становилось “все интереснее и интереснее”, как говорила Алиса из Страны Чудес, к слову, тоже оказавшаяся на абсурдном судебном процессе.

Оказывается, Тимошенко «буквально вынудила Путина выйти к прессе, чтобы привести в Киев новость о том, что Москва и Киев достигли компромисса, и остались технические вопросы». В заключение прокуроры отметили, что такое в истории РФ было впервые, чтобы премьер-министр России выходил лишь к иностранным журналистам из пулов.

Прокуроры вспомнили также и Харьковские соглашения. Из показаний Азарова следует, что он во время подписания этих соглашений спросил у Путина, чем руководствовалась Тимошенко, подписывая такие «кабальные соглашения, без права на их обжалования». А Путин вроде бы ответил Азарову, что Тимошенко во время проведения с ним переговоров в 2009 году соглашалась на продление аренды Черноморского флота РФ на 50 лет.

Это, кстати, похоже на правду. Но причем здесь судебный процесс?

Прокурорша Фролова в итоге зачитала, что ЮВ своими преднамеренными действиями, проявившимися в превышении власти и служебных полномочий, повлекшими тяжкие последствия для государственных интересов, Тимошенко совершила преступление, предусмотренное частью 3 статьи 365 УК. А согласно Уголовному кодексу, часть 3 статьи 365 предусматривает заключение сроком от 7 до 10 годов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины», выступающий в судебном процессе над Тимошенко гражданским истцом, заявил иск о взыскании с нее 1,516 млрд. грн. для компенсации убытков, нанесенных компании в результате подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией.

Заседание продлится 18 июля в 11 часов.

Продолжение следует?..

Оксана Климончук