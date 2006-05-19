Гриценко уверен, что Украина осчастливит НАТО

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО не имеет никаких сомнений в том, что от вступления Украины в НАТО выигрывает именно Североатлантический альянс.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом он информировал участников первого Всеукраинского форума проевропейских общественных организаций, который проходит в Киеве.

“Если условно Украина завтра вступит в НАТО, это будет достижение для Североатлантического альянса с точки зрения Вооруженных сил. В этом нет никаких сомнений”, – отметил министр.

По словам А.ГРИЦЕНКО, многие страны-члены НАТО имеют ограниченные возможности, не сопоставимые с Украиной. Вместе с тем, Украина имеет широкие возможности по многим направлениям военного сотрудничества.

“Мы имеем высокий военный потенциал – миротворческий, транспортный, технологический. Поэтому мы можем оказать реальную помощь странам Европы в решении общих вопросов безопасности”, – подчеркнул он.

Министр обороны также отметил, что это абсолютно реально, ведь Украина уже сейчас успешно выполняет подобные задачи во многих миротворческих миссиях.