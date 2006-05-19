Полиция Чили арестовала 600 школьников

В Чили за участие в массовых беспорядках задержано более 600 школьников старших классов, сообщает РИА «Новости».

"Все они задержаны за участие в несанкционированном митинге и неподчинение требованиям правоохранительных органов", - говорится в распространенном коммюнике мэра Сантьяго Виктора БАРРУЭТО.

"Более тысячи учащихся старших классов в четверг блокировали центральную часть столицы Парк Форестал, выдвинув требования ввести бесплатные вступительные экзамены в вузы и выдать бесплатные проездные документы для проезда в городском транспорте", - отмечается в документе.

После того, как из толпы протестующей молодежи раздались выстрелы из огнестрельного оружия, полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Как отмечает чилийская пресса, массовые беспорядки произошли на следующий день после того, как между представителями учащихся и министерством образования были достигнуты определенные договоренности по разрешению конфликта. В этой связи официальный представитель правительства Чили Риккардо ВЕБЕР обвинил руководство учащейся молодежи в неспособности контролировать ситуацию, а также в попытке сорвать переговоры с официальными властями.