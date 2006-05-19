В мире мода на толстых манекенщиц

Пышные женские формы снова в моде. Стандарт “плюс-сайз” – 120-90-120 – изюминка мировых подиумов, пишет издание “Комсомольская правда”.Гонорары дородных манекенщиц растут вместе с их весом.

В прошлом году толстыми на подиуме похвалился известный кутюрье Джон Гальяно, в этом сезоне во время показа своей весенне-летней коллекции под руку с моделью плюс-сайз прогулялся Жан-Поль Готье. Да и знаменитости уже не стыдятся своих размеров, подчеркивая пышные формы открытыми декольте. Мужчины в восторге.

ICTV