Ожидать ли масштабных акций протеста осенью и кто их возглавит?

Пока бело-голубая команда устраивает судные дни над оппозиционерами – Тимошенко, Луценко, Иващенко, - простые люди живут своей будничной жизнью: всеми возможными средствами ищут способы выживания, и, как свидетельствуют разные социологические исследования, с каждым днем делать им это все тяжелее. Верховная Рада дала зеленый свет скандальной пенсионной реформе, с начала осени еще больше подорожает газ для населения.

Выйдет ли народ на улицы осенью и кто возглавит акции протеста, если они будут? Об этом мы спросили у экспертов.

Владимир Цибулько, поэт, публицист, политтехнолог: В УКРАИНЕ ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ “ТЮРЕМНОГО” ВЗРЫВА Так как-то происходит последние века, что едва приходит осень, украинец начинает понимать, что и в этом году его обманули. И так каждый год. Думаю, основной фактор после Майдана, который пока еще сдерживает людей, – нежелание, чтобы их еще раз использовали в интересах определенной группки людей.

Но все-таки, по моему мнению, в первую очередь заговорят студенты и предприниматели. Власть все сделала для того, чтобы стимулировать людей к майданам. Настоящих причин для роста экономики нет, потому иного способа кроме административного прессинга на людей у власти быть не может. И нежелание стать холопом выведет на улицы новых людей.

В Украине начала действовать психология зоны, а здесь есть такой фактор: когда все урками задавлено, народ молчит, но зона имеет способность взрываться одномоментно и с абсолютно неожиданной стороны. И, к сожалению, все подготовленно для такого “зоновского" взрыва. Боюсь только, чтобы это не было что-то вроде тупого российского бунта. Потому что тем, как власть сама разогнала мирный предпринимательский майдан, она сама этому посодействовала. То есть люди начинают понимать, что эту власть мирно не попрешь.

На сегодня все общественные институты утратили свою лидерскую роль, потому не исключаю, что к беспорядкам в этом году присоединиться церковь, а именно Киевский патриархат и УГКЦ. Тогда это действительно будет эффективно и успешно. Потому что пока еще эти конфессии – сегодня последний институт, который еще не девальвирован.

Кто бы мог возглавить протестные настроения? Как по мне, какая-то четкая координация вряд ли будет. По-видимому, если говорить о тактике, это и не нужно, потому что бороться с организованным центром власти будет очень легко.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора «Агентства моделирования ситуаций»: ЕСТЬ РЯД ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ, СПОСОБНЫХ СЕРЬЕЗНО ВМЕШАТЬСЯ В БУДУЩИЕ ПАРТИЙНЫЕ РАСКЛАДЫ В Украине сохраняется серьезный протестный потенциал по двум причинам. Во-первых, речь идет о социальной напряженности, которая возникла как следствие реформ. Во-вторых – об общей усталости общества от имеющихся политических сил. Среди партий, которые претендуют на лидерство за год до очередных выборов, вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных неожиданностей и появления качественно новых проектов. Скорее всего, результаты парламентских выборов-2012 будут коррелироваться с президентскими выборами и местными выборами 2010 года.

Однако сегодня есть ряд общественных, а не политических организаций, движений, инициатив, способных серьезно вмешаться в будущие партийные расклады. Это движения, которые поднимают социальную проблематику: экологические, коммунальные вопросы, проблемы отдельных социальных групп – предпринимателей, фермеров, учителей, врачей, шахтеров.

Прежде всего, я бы хотел выделить Всеукраинскую общественную акцию «Вперед», сформированную участниками Предпринимательского и Автомайдана. Сегодня их главные требования – социально-экономические: упрощение налогового груза, мораторий на налоговые проверки, пересмотр социальных стандартов, отмена пенсионной реформы. Кое-чего удалось достичь на этом уровне – добились критических правок в Налоговый кодекс, освобождения активиста Налогового майдана Костакова. Но уже осенью, когда в результате сезонных факторов и правительственных реформ вырастет социальное напряжение, требования могут перерасти в политические. Думаю, акция «Вперед» может переродиться в серьезного игрока на общественно-политическом поле, а лидер акции Королевская – стать одним из политиков новой волны, который может возглавить протестные настроения.

Анатолий Луценко, политтехнолог: ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ АКЦИИ «ВПЕРЕД» Невзирая на всю логику событий, которые ведут к масштабным акциям протеста осенью, серьезные акции могут не состояться из-за раздробленности оппозиционного лагеря.

Мы уже видели Предпринимательский майдан. К сожалению, вывод напрашивается такой, что предпринимательская среда сама не способна к масштабным, результативным акциям протеста.

Пока еще четко о своих намерениях протестовать заявила лишь акция «Вперед» Королевской. Определенные ожидания есть, но насколько это будет конвертировано в результат и насколько этим удастся воспользоваться, увидим.

Валерий Гончарук, политолог: ЕСЛИ КАЖДАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ВЫЙДЕТ НА УЛИЦЫ С ТРЕБОВАНИЯМИ, ВЛАСТЬ БУДЕТ ВЫНУЖДЕНА С НИМИ СЧИТАТЬСЯ В Украине возможно проведение «украинского сценария», который будет отличаться и от греческого, и от тунисского, и от египетского. Одна из причин в том, что сегодня возможность влияния оппозиции на действия власти – минимальная. Власть демонстративно игнорирует оппозиционные партии, прекрасно понимая, что в условиях тотальной апатии общества на массовую поддержку оппозиционерам рассчитывать не приходится. Однако апатия общества мнимая, люди не выходят на улицы, но это не значит, что они довольны действиями власти. Потому, с точки зрения сохранения и развития демократии, важно, что в Украине зарождается гражданское общество, которое выдвигает свои требования власти «в обход» политических посредников, которыми являются партии.

За месяцы, которые прошли после Налогового майдана, не приходится говорить о массовых акциях протеста. Самыми заметными были акции студентов, учителей, предпринимателей, среди них предпринимательское движение оставалось активнейшим. Также можно отметить определенный организационный и идеологический дрейф этой акции в сторону более широких прослоек общества – как пример – акция «Вперед». На первый план их требований выходят социальные требования – против пенсионной, земельной, трудовой, жилищной реформы. Не исключено, что осенью они выдвинут более четкие и более жесткие политические лозунги. Лидер движения «Вперед» Королевская анонсировала летний сценарий подготовки к осенним акциям протеста, да и сама власть провоцирует общество на такой протест.

Считаю, что именно общественные движения имеют наибольший потенциал обновления политической арены. В этом контексте позиция Королевской выглядит очень перспективной. Если она правильно построит коммуникацию с гражданскими активистами и общественными инициативами на местах, она сможет стать одним из лидеров протестов, которые осенью могут прокатиться по всей стране.

Если каждая социальная группа выйдет на улицы со своими требованиями, власть так или иначе вынуждена будет с ними считаться. Если проблемы отдельных групп, регионов объединятся, – власть будет вынуждена их решать. Если украинское общество сможет продуцировать новые формы организации, новых лидеров – государство, политическая элита будут вынуждены с ними считаться.

Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»: МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ ВОЗМОЖНЫ, ЛИШЬ КОГДА ВЛАСТЬ ПОПРОБУЕТ ДЕТИНИЗИРОВАТЬ ЭКОНОМИКУ Протестный потенциал сейчас в обществе сходит на нет, потому что немного таких групп, которые были бы готовы силовым образом с помощью массовых акций протеста бороться за свои права. К сожалению, на данный момент можно сказать, что произошла определенная адаптация общества к тому явлению, которое называется «властью Партии регионов», и персонально Виктора Януковича. Мы видели, что даже такой раздражающий вопрос, как пенсионная реформа, в действительности, кроме постановочных спектаклей возле Верховной Рады, массового недовольства в обществе не вызывало.

Массовые протесты могут возникнуть лишь в обстоятельствах, когда власть попробует детенизировать экономику, чтобы наполнить бюджет.

В августе у нас состоится повышение цен на газ для населения, что уже само по себе - фактор протестного риска, но, как по мне, не будет такого, как в Египте или даже в Беларуси, где произошло просто шоковое повышение цен и тарифов и, соответственно, начали вымываться основные продукты питания из магазинов. Это объясняется тем, что у нас до сих пор очень высокая теневая занятость, но в случае детенизации экономики такие протесты возможны.

Кто бы мог их возглавить? Не думаю, что это мог бы быть единый центр. По крайней мере среди политиков, которые называют себя оппозиционными, я таких не вижу. Мы понимаем, что единственная надежда вип-обвиняемых Тимошенко и Луценко - именно массовые протесты. Потому что если судебные протесты будут идти так, как они сейчас идут, логика подсказывает, что будут вынесены обвинительные приговоры с лишением их свободы. Они надеются на такие протесты, потому могут попробовать их стимулировать из соображений, чтобы не быть осужденными. Но в обществе такого нет.

Многие политики – и Яценюк, и Королевская, и даже Тигипко и Балога – пытаются имитировать политическую деятельность, в частности, обращаясь к протестным настроениям. Но пока еще в действительности протестный потенциал остается невысоким.

Мне понравился лозунг госпожи Королевской: «Украину ожидает протест самых сильных», - потому что предприниматели действительно самодостаточны, сильны и общественно активны. Мы также видели студентов, которые боролись против законопроекта Табачника о высшем образовании. Думаю, это и будут те прослойки, с которых начнутся акции.

Игорь Жданов, политолог: КАК ТОЛЬКО НАКОПИТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕГАТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ПРОСТО ВСКОЛЫХНУТ УКРАИНУ Осенью у нас всегда происходит обострение социально-политической борьбы, но, по моему глубокому убеждению, серьезных акций протеста вроде греческих, которые охватят всю Украину, у нас не будет.

Чтобы они были, нужен большой повод и накопление социальной энергии, которая пока еще не накопилась до нужного предела. Как только накопится, негативные настроения просто всколыхнут страну. А осенью, скорее всего, будут точечные проявления недовольства, которые будут организовывать общественные организации. Амбициозные люди точно выйдут на улицы...

Ксения Лесив