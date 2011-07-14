Для европейского суда Тимошенко наняла одного из дорогих юристов

Интересы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Европейском суде по правам человека будет представлять юрист Харьковской правозащитной группы Аркадий БУЩЕНКО.

Об этом пишет газета “Комсомольская правда в Украине”.

Адвокат специализируется на правах человека, криминальном и административном праве. За последние 10 лет он вел в Европейском суде около 50 дел, при этом ни одного не проиграл.

Как отмечает газета, первый процесс, выигранный харьковчанами в Европейском суде ("Афанасьев против Украины"), - его, а совсем недавно А.БУЩЕНКО провел громкое дело "Лазаренко против Украины". Это особенный процесс, к Леониду ЛАЗАРЕНКО применяли пытки, и на его признательных показаниях был построен обвинительный приговор, подчеркивает издание.

Размер гонораров правозащитника коллеги не разглашают, но признают, что он - из дорогих юристов.

Сам А.БУЩЕНКО рассказал изданию, что дело Ю.ТИМОШЕНКО он считает беспроигрышным.

“Оно интересное с правовой точки зрения, поэтому я за него и взялся. Загадывать, чем закончится судебное разбирательство - плохая примета, но думаю, что на суде мы представим достаточно серьезные аргументы”, - сказал юрист.

Срок рассмотрения дела в Европейском суде колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет, но он планирует закончить все разбирательства до конца осени.

“Надеюсь, что решение Европейского суда мы получим за два-три месяца. Нас пока интересует само решение, о материальной компенсации речи нет”, - заявил А.БУЩЕНКО.