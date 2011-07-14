В Одессе избили депутата-регионала

Сегодня утром трое неизвестных избили депутата Одесского областного совета от Партии регионов Михаила ШМУШКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам депутат сообщил журналистам.

Он сказал: «Мне неожиданно преградили дорогу и жестоко избили трое неизвестных преступников, при этом даже был применен железный лом…».

М.ШМУШКОВИЧ был госпитализирован, медики оказывают ему помощь.

Депутат облсовета М.ШМУШКОВИЧ является активным участником акций, проводимых общественной организацией «Качество жизни», возглавляемой заместителем председателя Одесского облсовета Алексеем ГОНЧАРЕНКО. В том числе М.ШМУШКОВИЧ выступил с критикой проекта решения Одесского горсовета о повышении тарифов на парковку автомобилей на общественных слушаниях 10 июня и 1 июля.