Экс-глава «Нафтогаза» замахнулся на пост губернатора Луганщины

09:56, 19 мая 2006
Политика
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Кандидатура уже предложена Президенту

По информации, поступившей от источника в Верховной Раде, Президенту на должность председателя Луганской облгосадминистрации предложена кандидатура лидера РПУ Юрия Бойко.

«Юрий Бойко – достойный луганчанин, специалист, Герой Украины, поэтому на должность губернатора Луганщины выдвинута его кандидатура. Дело за Президентом», – отметил источник.

Обком со ссылкой на Cxid.info

 

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