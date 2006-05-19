Экс-глава «Нафтогаза» замахнулся на пост губернатора Луганщины

Кандидатура уже предложена Президенту

По информации, поступившей от источника в Верховной Раде, Президенту на должность председателя Луганской облгосадминистрации предложена кандидатура лидера РПУ Юрия Бойко. «Юрий Бойко – достойный луганчанин, специалист, Герой Украины, поэтому на должность губернатора Луганщины выдвинута его кандидатура. Дело за Президентом», – отметил источник. Обком со ссылкой на Cxid.info

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