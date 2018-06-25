Представитель Парламентской ассамблеи НАТО: Украина не может вечно сохранять статус-кво

Недавно в Киеве состоялось очередное заседание Межпарламентского совета Украина – НАТО. Сопредседатель Межпарламентского совета, главный докладчик политической комиссии и до недавнего времени вице-президент ПА НАТО Ассен Агов считает, что в его родной Болгарии нынешние украинские реалии будут хорошо понятны – в том числе потому, что в Киеве сегодня повторяют те ошибки, которые в Софии совершали еще в 90-х годах прошлого века. Авторитетный представитель Парламентской ассамблеи НАТО дал УНИАН экслюзивное интервью.

Видите ли вы в украинском политикуме и той его части, которая сегодня является властью, достаточный уровень понимания НАТО?

После президентских выборов 2010 года, конечно, произошли перемены, особенно в отношениях Украины и НАТО. Правительство президента Януковича решило изменить политику, провозгласив внеблоковый статус. Мы, страны-члены НАТО, не понимаем в полной мере, что это значит, потому что мы не получили четкого объяснения от наших украинских друзей. Они говорят: «Мы не вступим ни в один блок, включая НАТО». Но Украина – одна из крупнейших европейских стран, и она не может вечно сохранять статус-кво. Ей придется сделать выбор.

Тем не менее, мы четко заявляем: НАТО не занимается вербовкой членов. Это воля каждой страны, ее народа и общества решать, хотят они или не хотят присоединяться к Альянсу. Например, мы, болгары, вступили в НАТО, потому что знали, что это принесет нам безопасность, экономию и пользу для всего общества, в частности, повысит уровень доверия инвесторов к нашей стране. Таков был болгарский выбор. Украинцы же должны сами решать, что им делать.

Прежде всего, мы хотим видеть в вашей стране демократическую традицию. Украина – демократия, и это очень хорошо проявилось во время последних президентских выборов, которые прошли честно. Я могу об этом говорить, так как наблюдал за обоими турами. У нас были замечания по поводу избирательного законодательства, измененного в последнюю минуту между двумя раундами голосования, и тем не менее, мы считаем президентские выборы-2010 справедливыми и свободными. Мы будем очень внимательно следить за дальнейшим развитием событий, за тем, сохранятся ли условия для честных выборов, будут ли обеспечены равные возможности для каждого субъекта избирательного процесса.

В ходе нынешней сессии Межпарламентского совета Украина–НАТО мы выразили озабоченность по поводу прошлогодних местных выборов. Мы считаем, что по сравнению с президентскими, качество их проведения было ниже. Если эта негативная тенденция будет развиваться, если парламентские выборы 2012-го не будут справедливыми и честными, тогда мы можем ожидать всего чего угодно. Во всяком случае, европейский тренд украинской политики существенно пострадает. Ведь для евроинтеграции Украины есть четкое условие: устойчивая демократическая практика и защита демократических ценностей.

Видите ли вы в Украине если не единомышленников, то партнеров, с которыми НАТО может вести конструктивный диалог в течение длительного времени, независимо от составов парламента, Кабмина и т.д.?

Я уверен, что в политическом спектре Украины есть определенный сегмент, который твердо привержен евроатлантическому членству вашей страны. Затем мы видим тех, кто сомневается, – и сомнение сейчас кажется превалирующим настроением в Украине. Не хочу никого обидеть, но по моему ощущению, сейчас имеет место попытка балансировать. А вы знаете старое выражение о том, что пытаясь усидеть на двух стульях, свалитесь на землю. Существующее сомнение, с другой стороны, четко говорит, что некоторые еще не определившиеся люди готовятся сделать выбор – в пользу Европы или Евразии. Для нас все очевидно: мы хотим видеть Украину демократической, ваша страна должна быть в Европе, ваши граждане должны свободно путешествовать и, как и мы, чувствовать себя свободно и безопасно.

Вопрос о том, есть ли люди, способные добиться всего этого для страны… Конечно же, они существуют. Не может быть такого, чтобы среди 46 млн. украинцев не нашлось людей, способных выполнить задачу. Многое было сделано во время Оранжевой революции, затем был провал, но Украина может найти человеческий потенциал, чтобы стать демократическим, правовым и интегрированным в Европу государством.

Помочь сделать выбор должна свободная пресса. В НАТО обеспокоены тем, что Freedom House понизила оценку Украины от свободной до частично свободной страны. Надеюсь, эта тенденция не будет развиваться. Мы следим за этим очень пристально. Только свободная пресса информирует общество, и только информированное общество способно сделать осознанный выбор.

Большевики всегда смотрели на людей, и если люди были «неправильные», они их убивали... Украинцы – талантливая нация, и даже во времена СССР ваша страна обеспечивала Советский Союз промышленными товарами, сельскохозяйственной продукцией, всем чем угодно. Она должна гордиться собой, и я уверен, что люди здесь есть.

Вы приехали как раз во время противоречивого суда над Тимошенко. Ранее от людей, профессионально занимающихся вопросами НАТО, в частности, от эксперта британского Chatham House Джеймса Шерра, звучала оценка, что для многих крупных игроков в Альянсе стабильность Украины важнее, чем степень ее демократичности…

Повторюсь: демократические стандарты и ценности, свободная рыночная экономика – это ключ к принятию Украины в ЕС и НАТО, и они не могут быть предметом компромисса. Я не соглашусь ни с кем, кто готов променять демократию и свободу на стабильность. НАТО было создано, чтобы защищать свободу, и не может поступаться своими принципами. Наша оценка ясна и наши двери открыты: решение Бухарестского саммита держит их открытыми для Украины.

Страна не стабильна, если она не свободна. Это аксиома. Демократия никогда не убивает своих людей, никогда не бросает своих людей в тюрьмы.

Мы встречались с госпожой Тимошенко – в рамках встреч с представителями всего украинского политического спектра. Мы не обсуждали детали ее судебного процесса, но мы очень внимательно следим за тем, как идет это расследование, и некоторые мои коллеги высказывают очень глубокие опасения, что оно может быть политической местью. Мы не можем помешать им так думать, равно как не можем помешать тем, кто хочет иметь стабильность вместо демократии, потому что мы – свободный альянс. Но мы будем очень внимательно следить за тем, как развиваются события. Мы также обеспокоены тем, что и другие представители украинской оппозиции находятся в тюрьме и ждут суда. Не нам судить, кто прав, кто виноват – это должен решать украинский суд. Но мы проследим, справедливым ли будет решение суда и не будет ли оно принято по политической мотивации.

А как будет определяться степень справедливости решения?

Есть конкретные стандарты. Если было политическое вмешательства, доказательства этого всплывут. Существуют стандарты, которых Украина и все мы придерживаемся. Это стандарты Совета Европы и Суда по правам человека в Страсбурге. Если процесс им не соответствует, это видно.

Европарламент уже выразил очень глубокую озабоченность судебными процессами в Украине, и внимание к тому, что здесь происходит с оппозиционными лидерами, весьма высоко. Когда Лукашенко ввел тоталитарный режим в своей стране, мы прекратили все отношения с Беларусью. Я не говорю, что мы прервем отношения с Украиной – надеюсь, для этого не будет причин…

Тем более, что разрыв отношений Запада с Беларусью никак не сделал ее демократичнее, не помог белорусским оппозиционерам и обыкновенным гражданам, не повысил безопасность оппонентов Лукашенко…

Мы сейчас готовим отчет по Беларуси, и конечно же, мы очень обеспокоены тем, как Лукашенко обращается с людьми, протестующими на улицах. Мы также готовим отчет по Украине, который будет представлен на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте. Этот отчет очень объективен. Он включает обеспокоенность свободой прессы, делами против оппозиции. Мы считаем себя близкими друзьями Украины и полагаем совершенно необходимым открыто говорить о всех подобных вещах, потому что, повторюсь, хотим видеть Украину частью Европы: свободной, демократической и процветающей. Хотим, чтобы процветала вся Украина, а не только некоторые ее граждане.

В странах бывшего соцлагеря есть одна общая привычка: когда от европейских или евроатлантических структур начинает звучать критика, говорится, что это – результат подрывной деятельности оппозиции. Говорится, что на самом деле Запад нас поддерживает, просто оппоненты правительства позорят родную страну за границей и подговаривают своих союзников им помочь…

Мы слышали подобную аргументацию в этот раз в Киеве. Один из наших гостей говорил, что отчет Freedom House был подготовлен местными критиками. Но это неправда, методы Freedom House весьма глубоки, и эта организация просто не может пользоваться только одним источником.

Откровенно говоря, многое, что я сегодня слышу в Украине, очень напоминает мне то, через что Болгария проходила в 90-х годах. Тот же арсенал аргументов. Не говорится, что свобода прессы есть, а преследований оппозиции нет – говорится, что кто-то старается полить грязью лидеров... Мы это проходили, и жизнь доказала, что все подобные аргументы несостоятельны. Общество достаточно умно, чтобы понять, что к чему.

Какими источниками информации об Украине пользуетесь лично вы? Могу вам это показать на моем компьютере. Все сайты на английском об Украине, украинские русскоязычные сайты, российские сайты. Затем, наш секретариат готовит очень широкий спектр информации, основываясь на местной, международной прессе. Мы всегда настаиваем на том, чтобы слышать все мнения – и большинства, и оппозиции. Мы не можем принимать политическое решение, не выслушав всех.

Мы обычно смотрим на то, как Россия реагирует на события в Украине. И если Москва что-то одобряет, значит, нам надо быть осмотрительными. При этом мы ни в чем не обвиняем Россию – она преследует свои собственные интересы и имеет на это полное право. Отмечу, впрочем, что у украинцев выработалось странное чувство вины перед Россией. Анализируя двусторонние отношения, они всегда обвиняют себя и никогда не обвиняют Россию, всегда смотрят, как отреагирует Москва, и не ставят во главу угла свои национальные интересы. Я полагаю, Украине надо быть увереннее в себе.

Вы упомянули активизацию сотрудничества НАТО и Украины в некоторых сферах. Не могли бы детализировать?

Прежде всего, это партнерство в секторе безопасности. Не знаю, известно ли это украинцам, но НАТО будет принадлежать ведущая роль в обеспечении безопасности Евро-2012. Такую же задачу Альянс выполнял во время Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Сейчас между штаб-квартирой НАТО и СБУ налажены соответствующие регулярные контакты. Это сотрудничество – для пользы украинцев, и мы, все страны-члены Альянса, его поддерживаем, потому что наши налогоплательщики, в конце концов, оплачивают эти счета.

Кроме того, все больше углубляется сотрудничество между военными. Насколько мне известно, последние учения Sea Breeze очень позитивно оценили как американские, так и украинские их участники. Мы весьма благодарны за то, что Украина участвует практически во всех миссиях НАТО. Ваша помощь очень важна для нас.

Если внеблоковая страна выбирает такое сотрудничество с НАТО, мы это поддерживаем, ведь заботимся об общей безопасности. Конечно, не будучи членом Альянса, вы лишены возможности участвовать в принятии решений, и это может быть для вас минусом.

В свое время Украина предлагало НАТО сотрудничество в вопросах ПРО, однако затем оказалось, что упоминавшиеся в этом контексте радиолокационные станции стары, разрушены и как минимум направлены не на тот географический сегмент. Не считаете ли вы, что провалы подобных проектов сотрудничества только укрепят украинских сторонников российского вектора в их убеждении, что «на Западе нас не хотят»?

Создание противоракетной обороны – коллективное решение всех стран-членов НАТО. Мы все участвуем в этом проекте: одни – территорией, другие – деньгами. Например, Болгария сейчас ведет переговоры о том, где будут размещены радары, если Турция решит не размещать их у себя.

Российские коллеги выдвигают неприемлемые для нас условия. Например, они хотят защищать восточную часть Европы. В таком случае нам, болгарам, а также странам Балтии и другим государствам Восточной и Центральной Европы пришлось бы передать нашу оборону России, что противоречит самому Североатлантическому договору, и в Москве это очень хорошо знают. Так что предложение российской стороны – в большей степени блеф, чем что-либо другое. При всем при этом, мы очень хотим сотрудничать с россиянами, и я уверен, что в течение года сможем достичь соглашения с ними.

Украина должна определяться сама. Не берусь судить о состоянии украинских радарных станций, но очевидно, что оборудование времен СССР в XXI веке работать не будет. Его обновление – также задача Украины. Однако решение о том, становиться частью натовской или российской ПРО, ни в коем случае не должно зависеть от вопросов оборудования или стереотипов о том, хотят вас где-то или нет. Это вопрос вашего желания и вашего выбора.

Сегодня главный вызов и главная задача, стоящая перед НАТО, – это операция Альянса в Ливии. По вашему мнению, она сделает НАТО сильнее или слабее?

Альянс расходует много боеприпасов и вкладывает значительные средства в эту операцию. Материально мы станем слабее, но я уверен, что в вопросе ценностей мы только укрепимся. Давайте не будем забывать, что НАТО действует в рамках резолюции Совета безопасности ООН, чтобы защитить мирное население от зверств диктатора. Каддафи убивает своих людей, и мы должны прийти им на помощь.

Кстати, «Арабская весна» доказала, что жители арабских стран прекрасно способны сами добиваться свободы, как украинцы сделали это во время Оранжевой революции, а граждане Центральной Европы – 20 лет назад.

В связи с событиями в арабском мире Евросоюз расставляет новые акценты и соответственно увеличивает объемы финансирования своей Политики соседства. А какие изменения в стратегии НАТО повлечет «Арабская весна»? Ведь она напрямую касается вопросов безопасности…

Должен сказать, что революции в арабском мире застали нас врасплох. Но затем ЕС и НАТО очень быстро решили помочь арабам установить демократию. Этот процесс может длиться дольше, чем в Центральной Европе, а может пройти быстрее. Все зависит от самих арабов, мы не будем вмешиваться, а лишь окажем помощь. Конечно, страны Северной Африки и Ближнего Востока получат финансовую поддержку, но это не означает, что финансирование европейских проектов, включая Украину, сократится. Оно останется прежним, как и наши приоритеты.

Варвара Жлуктенко