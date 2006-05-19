Тина Кароль вышла в финал ”Евровидения-2006”

Украинская певица Тина КАРОЛЬ вышла в финал престижного музыкального конкурса "Евровидение-2006" в Афинах.

Об этом в пятницу сообщили со сцены спортивной арены олимпийского комплекса в Афинах ведущие шоу - популярный греческий певец Сакис РУВАС и американская журналистка греческого происхождения Мария МЕНУНОС, которые вскрывали конверты с результатами голосования телезрителей.

Тина КАРОЛЬ выступит восемнадцатой и исполнит песню "Show Me Your Love".

Помимо Украины, из 23 участников в финал также вышли исполнители еще из девяти стран. Они представляют Македонию, Боснию и Герцеговину, Литву, Финляндию, Россию, Ирландию, Швецию, Турцию и Армению. На заключительном этапе конкурса им будут противостоять певцы из 14 стран.

По традиции "Евровидения", в финале автоматически примут участие четыре страны-учредителя конкурса - Великобритания, Германия, Испания и Франция, а также 10 государств, набравших наибольшее количество баллов в 2005 году на конкурсе в Киеве.