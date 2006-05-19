Луценко готов судиться с Бакаем

Министр МВД Украины Юрии Луценко готов судиться с бывшим руководителем Государственного управления делами при экс-президенте Леониде Кучме Игорем Бакаем. Последний 17 мая обратился с иском в Печерский райсуд Киева, обвинив министра в нарушении конституционного права считаться невиновным в осуществлении преступления и права на справедливый суд.

Об этом Ю.Луценко заявил вчера вечером во время чат-конференции в интернет-издании "Обозреватель".

По словам Ю.Луценко, "если Бакай хочет – будем судиться. Но лучше было бы приехать (И.Бакаю - УНИАН) в Украину, дать свидетельства и на суде попробовать доказать свою невиновность".

"Однако, уверен, - прибавил Ю.Луценко, - что на это у него (И.Бакая-УНИАН) мужества не хватит".

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Печерский районный суд г. Киева обратились представители И.БАКАЯ с иском к Ю.ЛУЦЕНКО о защите конституционного права считаться невиновным в осуществлении преступления и права на справедливый суд. Как сообщил представитель интересов истца, член адвокатского объединения «В.Тетерський и партнеры» Виталий ТЕТЕРСКИЙ, основанием для искового заявления стало выступление Ю.ЛУЦЕНКА на телеканале "Интер" третьего марта 2006 года, в ходе которого руководитель правоохранительного ведомства рассказывал об осуществлении И.БАКАЕМ преступлений, которые, по словам министра, нанесли Украине миллиардные убытки.

В исковом заявлении отмечается, что выдвинутые против И.БАКАЯ обвинения не были предметом рассмотрения суда и, соответственно, его вина не была установлена правомочным приговором суда. В.ТЕТЕРСКИЙ отметил, что в таком случае на И.БАКАЯ распространяется презумпция невиновности.

В.ТЕТЕРСКИЙ также отметил, что в соответствии со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьей 62 Конституции Украины, лицо считается не виноватым в осуществлении преступления, пока в установленном законом порядке не будет доказано обратное.

В то же время в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины отметили со ссылкой на Управление правового обеспечения Главного штаба министерства, что каких-либо официальных сообщений по поводу представления указанного иска от судебных структур не поступало.