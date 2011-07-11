Защита Луценко подозревает, каким «чудом» Приступлюк исцелился за сутки
Адвокаты заявили отвод прокурорам
|Юрий ГРЫМЧАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Юрий ГРЫМЧАК.
По его словам, аргументируя ходатайство, адвокаты указали на заседании Печерского райсуда Киева на то, что сомневаются в том, что представители обвинения не вмешивались в ситуацию относительно лечения Л.ПРИСТУПЛЮКА, который в прошлый раз отсутствовал в судебном зале из-за того, что был госпитализирован с сердечным приступом и обострением гипертонической болезни в клинику им. Шалимова.
Как сказал депутат, «на следующий день ПРИСТУПЛЮК был выписан из больницы, то есть каким-то чудом за сутки произошло его исцеление».
Ю.ГРЫМЧАК заметил, что в день госпитализации Л.ПРИСТУПЛЮКА в больницу прибыли сотрудники ГУБОП. Он не исключил, что это произошло не без вмешательства органов обвинения.
Также, по словам депутата, во время судебного заседания Ю.ЛУЦЕНКО продемонстрировал суду документы Генеральной прокуратуры Украины, в которых указывалось, что в отношении судьи Сергея ВОВКА возбуждено еще одно уголовное дело, и оно находится в производстве.