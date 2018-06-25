Вехи недели. Защита Януковича, атака Тимошенко и приставной табурет для Литвина

Вехи недели. Защита Януковича, атака Тимошенко и приставной табурет для Литвина

10:50, 11 июля 2011
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Президент резко реагировал на вопросы, связанные с резиденцией «Межигорье» и семьей... Пенсионная реформа в исполнении Верховной Рады напомнила дешевую оперетку...

Президент на итоговой пресс-конференции старался не подорвать веру в доброго себя, но резко реагировал на вопросы, связанные с резиденцией «Межигорье» и семьей. Юлия Тимошенко попыталась стать из подсудимой нападающей, но не достигла нужного эффекта. Пенсионная реформа в исполнении Верховной Рады напомнила дешевую оперетку.

Пришел и говорю

Виктор Янукович выступает во время пресс-конференции в Киеве. 8 июля
Виктор Янукович попытался общаться с представителями СМИ  в режиме наибольшего благоприятствования себе. Полностью избавиться от неприятных вопросов не удалось – слишком много журналистов собралось в Украинском доме. Советники президента, по всей видимости, предложили Виктору Федоровичу при общении с представителями движения «Стоп цензуре» разыгрывать образ «сильного президента», который ни перед кем не собирается отчитываться. Хорошо заметно, что его цель – максимально свернуть политическую активность и уйти в отпуск, где добрый месяц передохнуть от государственных дел. На сенсационность могут претендовать разве что президентские планы по реструктуризации «Нефтегаза Украины», подкрепленные отказом от создания совместного предприятия с «Газпромом».

Впрочем, в президентском общении с народом посредством прессы был и свой позитив. Видимо, во многом благодаря негативной оценке президентом (не мужик, мол) действий луганского депутата Романа Ландика, избившего в одном из ресторанов 20-летнюю девушку, украинские правоохранители зашевелились и перехватили ушедшего было в бега представителя «золотой молодежи». Да и регионалы как-то сразу перестали защищать одного из представителей нешахтерской династии, решившего, что ему закон не писан. 

Неприятные комментарии сопровождали пресс-конференцию украинского президента из-за рубежа. Исполнительный директор организации Freedom House Дэвид Кремер призвал прекратить политические преследования Юлии Тимошенко, поскольку такая политика может угрожать европейской интеграции Украины. Заодно отметим, что еврокомиссар Штефан Фюле признал, что в ЕС нет однозначной позиции относительно предоставления нашей стране перспективы присоединения к Евросоюзу. Официальному Киеву вскоре начнут еще более прозрачно намекать, что линчевание оппонентов власти отнюдь не является признаком европейской идентичности.

Бойцовский суд

Юлія Тимошенко та адвокат Микола Титаренко в залі засідань Печерського районного суду. Київ, 4 липня
Впрочем, Юлия Тимошенко не собирается быть бессловесной жертвой властного произвола. На минувшей неделе она даже перехватила инициативу и позволила себе в адрес судьи Киреева несколько нелицеприятных выпадов. Ситуация обострилась настолько, что в Печерский суд слетелись бойцы «Беркута», усилившие находившихся там сотрудников «Грифона». Вся страна смогла наблюдать за перепалкой в зале суда, не имевшей ничего общего с осуществлением правосудия, и игнорированием милицейскими локтями и кулаками депутатской неприкосновенности. Отчаянная позиция лидера «Батькивщины» обусловлена отсутствием доступа на телеэкраны и невозможностью покидать пределы Киева для агитационных поездок по стране. Вот и стремится Юлия Владимировна показать, что «справедливость есть, и за нее нужно бороться» личным примером.

Апелляционный суд тем временем освободил на подписку о невыезде Анатолия Макаренко и Тараса Шепитько – фигурантов дела о растамаживании 11 миллиардов кубометров газа, принадлежавшего RosUkrEnergo. Их подельника Игоря Диденко, имеющего вид на жительство в Испании, украинская Фемида решила придержать за решеткой. Хотя официальная позиция «Батькивщины»: освобождение Макаренко и Шепитько – первая победа над режимом Януковича, злые языки поговаривают, что те пошли на сотрудничество со следствием.

Пенсионный фарс

Владимир Литвин в зале заседаний ВР. Киев, 13 мая
Необходимость изменения системы пенсионного обеспечения не вызывает сомнений, но алгоритм его осуществления депутатами Верховной Рады возмущает не только пенсионеров. Решив принять закон о пенсионной реформе под покровом ночи, многие народные избранники предпочли рассмотрению тысячи поправок концерт Стинга, нечасто балующего Киев своими визитами. Это не помешало освятить решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет 248 голосами «за», при этом сохранив льготы для народных депутатов.  Оппозиция вместо того, чтобы сражаться как львы за интересы избирателей, обещает обратиться к президенту с просьбой ветировать закон.

Удивила позиция Владимира Литвина. Еще недавно утиравший материнским рушником слезы политик сегодня твердит о необходимости проведения пенсионной реформы в предложенном правительством формате. Не забыл Владимир Михайлович напомнить и о собственной незаменимости – похоже, в свете размышлений о своем формате участия в будущих парламентских выборах. Но Литвину нечего беспокоиться об их исходе: президентским указом запросто можно ввести дополнительную должность спикера-наставника, сидящего на приставном табурете у кресла председателя Верховной Рады.

Евгений Магда

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