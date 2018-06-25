Вехи недели. Защита Януковича, атака Тимошенко и приставной табурет для Литвина
Президент резко реагировал на вопросы, связанные с резиденцией «Межигорье» и семьей... Пенсионная реформа в исполнении Верховной Рады напомнила дешевую оперетку...
Президент на итоговой пресс-конференции старался не подорвать веру в доброго себя, но резко реагировал на вопросы, связанные с резиденцией «Межигорье» и семьей. Юлия Тимошенко попыталась стать из подсудимой нападающей, но не достигла нужного эффекта. Пенсионная реформа в исполнении Верховной Рады напомнила дешевую оперетку.
Пришел и говорю
|Виктор Янукович выступает во время пресс-конференции в Киеве. 8 июля
Впрочем, в президентском общении с народом посредством прессы был и свой позитив. Видимо, во многом благодаря негативной оценке президентом (не мужик, мол) действий луганского депутата Романа Ландика, избившего в одном из ресторанов 20-летнюю девушку, украинские правоохранители зашевелились и перехватили ушедшего было в бега представителя «золотой молодежи». Да и регионалы как-то сразу перестали защищать одного из представителей нешахтерской династии, решившего, что ему закон не писан.
Неприятные комментарии сопровождали пресс-конференцию украинского президента из-за рубежа. Исполнительный директор организации Freedom House Дэвид Кремер призвал прекратить политические преследования Юлии Тимошенко, поскольку такая политика может угрожать европейской интеграции Украины. Заодно отметим, что еврокомиссар Штефан Фюле признал, что в ЕС нет однозначной позиции относительно предоставления нашей стране перспективы присоединения к Евросоюзу. Официальному Киеву вскоре начнут еще более прозрачно намекать, что линчевание оппонентов власти отнюдь не является признаком европейской идентичности.
Бойцовский суд
|Юлія Тимошенко
Апелляционный суд тем временем освободил на подписку о невыезде Анатолия Макаренко и Тараса Шепитько – фигурантов дела о растамаживании 11 миллиардов кубометров газа, принадлежавшего RosUkrEnergo. Их подельника Игоря Диденко, имеющего вид на жительство в Испании, украинская Фемида решила придержать за решеткой. Хотя официальная позиция «Батькивщины»: освобождение Макаренко и Шепитько – первая победа над режимом Януковича, злые языки поговаривают, что те пошли на сотрудничество со следствием.
Пенсионный фарс
|Владимир Литвин
Удивила позиция Владимира Литвина. Еще недавно утиравший материнским рушником слезы политик сегодня твердит о необходимости проведения пенсионной реформы в предложенном правительством формате. Не забыл Владимир Михайлович напомнить и о собственной незаменимости – похоже, в свете размышлений о своем формате участия в будущих парламентских выборах. Но Литвину нечего беспокоиться об их исходе: президентским указом запросто можно ввести дополнительную должность спикера-наставника, сидящего на приставном табурете у кресла председателя Верховной Рады.
Евгений Магда