Вехи недели. Защита Януковича, атака Тимошенко и приставной табурет для Литвина

Президент на итоговой пресс-конференции старался не подорвать веру в доброго себя, но резко реагировал на вопросы, связанные с резиденцией «Межигорье» и семьей. Юлия Тимошенко попыталась стать из подсудимой нападающей, но не достигла нужного эффекта. Пенсионная реформа в исполнении Верховной Рады напомнила дешевую оперетку.

Пришел и говорю

Виктор Янукович попытался общаться с представителями СМИ в режиме наибольшего благоприятствования себе. Полностью избавиться от неприятных вопросов не удалось – слишком много журналистов собралось в Украинском доме. Советники президента, по всей видимости, предложили Виктору Федоровичу при общении с представителями движения «Стоп цензуре» разыгрывать образ «сильного президента», который ни перед кем не собирается отчитываться. Хорошо заметно, что его цель – максимально свернуть политическую активность и уйти в отпуск, где добрый месяц передохнуть от государственных дел. На сенсационность могут претендовать разве что президентские планы по реструктуризации «Нефтегаза Украины», подкрепленные отказом от создания совместного предприятия с «Газпромом».

Впрочем, в президентском общении с народом посредством прессы был и свой позитив. Видимо, во многом благодаря негативной оценке президентом (не мужик, мол) действий луганского депутата Романа Ландика, избившего в одном из ресторанов 20-летнюю девушку, украинские правоохранители зашевелились и перехватили ушедшего было в бега представителя «золотой молодежи». Да и регионалы как-то сразу перестали защищать одного из представителей нешахтерской династии, решившего, что ему закон не писан.

Неприятные комментарии сопровождали пресс-конференцию украинского президента из-за рубежа. Исполнительный директор организации Freedom House Дэвид Кремер призвал прекратить политические преследования Юлии Тимошенко, поскольку такая политика может угрожать европейской интеграции Украины. Заодно отметим, что еврокомиссар Штефан Фюле признал, что в ЕС нет однозначной позиции относительно предоставления нашей стране перспективы присоединения к Евросоюзу. Официальному Киеву вскоре начнут еще более прозрачно намекать, что линчевание оппонентов власти отнюдь не является признаком европейской идентичности.

Бойцовский суд

Впрочем, Юлия Тимошенко не собирается быть бессловесной жертвой властного произвола. На минувшей неделе она даже перехватила инициативу и позволила себе в адрес судьи Киреева несколько нелицеприятных выпадов. Ситуация обострилась настолько, что в Печерский суд слетелись бойцы «Беркута», усилившие находившихся там сотрудников «Грифона». Вся страна смогла наблюдать за перепалкой в зале суда, не имевшей ничего общего с осуществлением правосудия, и игнорированием милицейскими локтями и кулаками депутатской неприкосновенности. Отчаянная позиция лидера «Батькивщины» обусловлена отсутствием доступа на телеэкраны и невозможностью покидать пределы Киева для агитационных поездок по стране. Вот и стремится Юлия Владимировна показать, что «справедливость есть, и за нее нужно бороться» личным примером.

Апелляционный суд тем временем освободил на подписку о невыезде Анатолия Макаренко и Тараса Шепитько – фигурантов дела о растамаживании 11 миллиардов кубометров газа, принадлежавшего RosUkrEnergo. Их подельника Игоря Диденко, имеющего вид на жительство в Испании, украинская Фемида решила придержать за решеткой. Хотя официальная позиция «Батькивщины»: освобождение Макаренко и Шепитько – первая победа над режимом Януковича, злые языки поговаривают, что те пошли на сотрудничество со следствием.

Пенсионный фарс

Необходимость изменения системы пенсионного обеспечения не вызывает сомнений, но алгоритм его осуществления депутатами Верховной Рады возмущает не только пенсионеров. Решив принять закон о пенсионной реформе под покровом ночи, многие народные избранники предпочли рассмотрению тысячи поправок концерт Стинга, нечасто балующего Киев своими визитами. Это не помешало освятить решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет 248 голосами «за», при этом сохранив льготы для народных депутатов. Оппозиция вместо того, чтобы сражаться как львы за интересы избирателей, обещает обратиться к президенту с просьбой ветировать закон.

Удивила позиция Владимира Литвина. Еще недавно утиравший материнским рушником слезы политик сегодня твердит о необходимости проведения пенсионной реформы в предложенном правительством формате. Не забыл Владимир Михайлович напомнить и о собственной незаменимости – похоже, в свете размышлений о своем формате участия в будущих парламентских выборах. Но Литвину нечего беспокоиться об их исходе: президентским указом запросто можно ввести дополнительную должность спикера-наставника, сидящего на приставном табурете у кресла председателя Верховной Рады.

Евгений Магда