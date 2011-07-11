Милиция не пускает журналистов в Печерский суд

Судебная милиция ограничила доступ журналистов на заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела, возбужденного против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, охрана мотивирует ограничение количества журналистов недостаточностью свободных мест в зале судебного заседания.

В то же время в зале есть достаточно места для того, чтобы журналисты, стоя, освещали судебный процесс. Хотя количество сидячих мест ограничено, поскольку еще на предыдущих заседаниях из зала вынесли скамьи для сидения.

Кроме того, пока судебная милиция не допускает журналистов в зал, где должно состояться заседание по рассмотрению уголовного дела против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.