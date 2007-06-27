Матвиенко о Морозе, президентской фобии и государственном перевороте

Один из лидеров блока «Рух-Украинская правица», председатель УРП „Собор” Анатолий МАТВИЕНКО расценивает как “государственный переворот” предложения председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА относительно отмены института СНБО и предоставления права Кабмину назначать и освобождать председателей государственных администраций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока «Рух - Украинская правица».

«МОРОЗ в своей президентской фобии открыто призывает к смене конституционного строя», - заявил А.МАТВИЕНКО.

Он напомнил, что согласно статье 5 Конституции Украины право менять конституционный строй принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, ее органами или должностными лицами”. “А то, что предлагает МОРОЗ – это фактически государственный переворот, за что он должен нести юридическую ответственность», - заявил А.МАТВИЕНКО.

По его словам, "люди, которые по собственному усмотрению, не учитывая мнение народа, решают, по каким правилам должно жить государство, какие статьи Конституции оставлять, а какие удалять, должны быть изолированы не только от политики, а вообще от людей".

«Поэтому правоохранительные органы должны соответствующим образом оценить заявления Александра МОРОЗА и принять меры в соответствии с действующим законодательством», убежден лидер УРП „Собор”.

Как сообщал УНИАН, А.МОРОЗ презентовал свой законопроект изменений в Конституцию, в котором, среди прочего, предлагается ликвидировать Совет национальной безопасности и обороны Украины, исключив статью 107 Основного Закона. Соответственно, предлагается исключить пункт 18 части первой статьи 106 (Президент Украины возглавляет СНБО).

Также в законопроекте предусматривается, что председатели местных государственных администраций, в соответствии с новой редакцией статьи 118, назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом Министров, и председатели местных государственных администраций при осуществлении своих полномочий подотчетны и подконтрольны Кабмину.