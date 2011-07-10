Томенко: нынешний парламент не влияет на принятие решений

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что сегодня парламент практически не влияет на принятие решений властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью 5-у каналу.

«На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что парламент не может конкурировать при всем пафосном названии с Президентом, Администрацией Президента, Кабинетом Министров. Разве что с Советом национальной безопасности и обороны, которая неизвестно чем занимается», - добавил он. По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня есть механическое голосующее большинство, которое независимо от содержания законопроекта, если он поступает от Президента или правительства, в короткие сроки его принимает. "Миссия парламента, в частности большинства, заключается в том, чтобы кнопки нажимать, а не вести серьезные дискуссии", - сказал заместитель Председателя ВР.

Что касается итогов 8-й сессии парламента Н.ТОМЕНКО заметил, что если говорить с точки зрения количественных показателей, так это одна из лучших сессий, которая, по качественным показателям, негативная. "Сегодня парламент - это консультативно-совещательный орган при правительстве и Администрации Президента", - добавил он.