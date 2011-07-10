Томенко: осенью усилится сопротивление власти

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что осенью значительно увеличится уровень недовольства общества деятельностью нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью 5-у каналу.

«Я прогнозирую, что осенью степень общественного невосприятия того, что происходит в стране будет на порядок больше. Я прогнозирую повышение температуры общественного сопротивления», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, общество начнет активнее выступать против решений, которые принимает власть. «Достаточно высока степень конфликтности именно осенью», - добавил он. Н.ТОМЕНКО не исключил, что Президент будет вынужден отправить в отставку правительство для успокоения ситуации.

Вице-спикер заметил, что причиной массовых выступлений населения станут последствия уже принятых так называемых реформ, а также новые решения власти. В частности, добавил он, осенью, вероятно, состоится новый рост цен, неопределенность с ценой на газ и рост тарифов на ЖКУ. "Ухудшение социально-экономической ситуации будет главным фактором. Не политические обстоятельства или тотальная коррупция, а именно социально-экономические факторы", - добавил Н.ТОМЕНКО.