В России задержали Ландика-младшего

Работники правоохранительных органов установили местонахождение и задержали депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА, который обвиняется в совершении хулиганских действий в одном из ресторанов Луганска.

Как сообщил УНИАН информированный источник в МВД, указанное лицо задержано на территории Российской Федерации. Другие подробности и обстоятельства задержания не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, 4 июля около трех часов ночи в помещении ресторана «Баккара» в Луганске, грубо нарушая общественный порядок, сын народного депутату Украины Владимира ЛАНДИКА Роман ЛАНДИК безосновательно нанес телесные повреждения гражданке К.

7 июля 2011 года прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Луганского городского совета шестого созыва Р.ЛАНДИКА по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже милиция объявила Р.ЛАНДИКА в розыск.