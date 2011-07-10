Мороз обвиняет Ющенко и Тимошенко в предательстве

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ обвиняет бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО и экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО в измене помаранчевой революции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

«В идейном смысле помаранчевая революция претерпела поражение 1 января 2005 года. Получив право на осуществление полномочий Президента, ЮЩЕНКО в уме уже держал все то, что делал потом», - считает А.МОРОЗ.

По его словам, «здесь стоит вспомнить и попытку через изменения в Конституцию утвердить диктатуру «под себя», и те ссоры личного содержания, которые имели место все 5 лет его правления, и нетерпимость к другой позиции». А еще, – намеренную дезинформацию населения о тех людях, которые обеспечили ему приход на пост Президента, в частности Социалистической партии. Для многих людей детали понятны, для многих – нет». «Встречи, которые я сегодня провожу в разных населенных пунктах Украины, свидетельствуют о том, что многим людям информация подавалась односторонне и они не знают сути вещей», - рассказал лидер СПУ.

По его убеждению, «помаранчевая революция имела общественную основу». «Люди хотели свободы во всех отношениях. Руководители же революции, прежде всего представители объединения «Сила народа» - ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО, предали их надежды», - отметил А.МОРОЗ.