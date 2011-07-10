Националисты и пророссийские казаки так и не подрались на Сумщине

9 июля в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области представители политических партий и общественных организаций патриотического направления провели праздничные мероприятия по случаю 352-летия победы войск Ивана Выговского над московским войском под Конотопом 1659 года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Сумской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Александр ПЕТРЕНКО, в мероприятиях приняли участие члены ВО «Свобода» и УНА-УНСО из Киева, Харьковской и Сумской областей, представители отдельного Прилуцкого казачьего полка имени Петра Сагайдачного, священники Украинской православной церкви Киевского патриархата и общественности. Также участие в мероприятиях принял лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Представители духовенства отслужили молебен по погибшим героями, а возле мемориального комплекса на месте битвы и вблизи памятника гетману И.Выговському прошли митинги.

За несколько дней до этого председатели Сумского областного общества «Просвіта» имени Тараса Шевченко, Сумской городской организации ВО «Свобода», областной общественной организации «Сумской слободской казацкий полк», областной организации Народного Руха Украины обратились к местной власти с призывом не допустить во время чествования 352-й годовщины битвы под Конотопом силового противостояния при участии «провокационных пророссийских организаций», как это было 9 мая в 2011 г. во Львове, поскольку на официальном сайте «Верного Казачества» накануне появилась информация, что «современные казаки Верного и Вольного казачеств проведут День Памяти погибших православных казаков и воинов русской армии при Конотопской Битве у Сосновской переправы 1659 года».

Как сообщил О.ПЕТРЕНКО, в с. Шаповаловка прибыла небольшая группа представителей «Верного Казачества». Однако правоохранители, среди которых были бойцы спецподразделений «Беркут» и «Грифон», развели участников разных мероприятий по месту и времени их проведения. Никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Справка УНИАН. 27-29 июня (7-9 июля) 1659 года во время украинско-московской войны казацкое войско гетмана Ивана Выговского в коалиции с союзниками из Крымского Ханства и Речи Посполитой вблизи Конотопа разгромило в несколько раз более численные силы царского войска московского князя Алексея Трубецкого. Во времена СССР эту дату и события тех времен замалчивали.

Впервые после провозглашения независимости Украины это событие отметили некоторые националистические движения страны в 1995 г. В 2008 г. было принято решение о масштабном чествовании 350-й годовщины битвы по Конотопом. В с. Шаповаловка на месте битвы были установлены крест и каплица, открыта экспозиция, посвященная битве, а впоследствии создан историко-мемориальный комплекс на месте битвы. На фоне этих мероприятий состоялся обмен нотами российского и украинского МИД. Российская сторона обвинила Украину во "втягивании украинского народа в искусственное и надуманное противостояние с Россией". В свою очередь, МИД Украины заявил, что празднование исторических дат является исключительно внутренним делом и правом Украины на историческую память и не направлено против других государств.