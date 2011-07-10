Митрополит Владимир - Герой Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №745/2011 за выдающиеся личные заслуги в утверждении духовности, гуманизма и милосердия в обществе, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу, по случаю 45-летия хиротонии и 20-й годовщины независимости Украины присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Государства Предстоятелю Украинской православной церкви, митрополиту Киевскому и всей Украины Владимиру (Виктору САБОДАНУ).

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ присвоил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту ВЛАДИМИРУ звание Героя Украины.

Об этом сообщили во время собора Украинской Православной Церкви 8 июля.