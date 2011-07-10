В Харькове избили активистов "Свободы"

9 июля около 13.00 в Харькове трое неизвестных совершили нападение и жестоко побили активистов городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Геннадия ФАСТИВЦА и Сергея МИРГОРОДА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», инцидент произошел на выходе из станции метро «Исторический музей» в сторону Бурсацкого спуска, где «свободовцы» на законных основаниях распространяли партийную прессу. Г.ФАСТИВЕЦ, который получил тяжелые травмы, госпитализирован в 4-ю городскую больницу скорой помощи.

Пострадавшие сообщили, что злоумышленники напали внезапно со спины. Перед тем как убежать, они пригрозили, что в следующий раз прибегнут к физической ликвидации «свободовцев». «Примечательно, что угрозы прозвучали на украинском языке», - отмечает пресс-служба партии.

Харьковская «Свобода» расценивает инцидент в центре города как факт запугивания активистов партии в связи с инициативой по отставке городского председателя Геннадия КЕРНЕСА.

В пресс-службе напомнили, что на 19 июля запланировано собрание граждан с целью начать процедуру городского референдума по вопросу высказывания недоверия действующему мэру Харькова. Поводом для акции является игнорирование городской властью рейдерского конфликта вокруг общежития по ул. Гвардейцев Широнинцев, 41-б, несколько сотен жителей которого все время находятся под угрозой остаться без крыши над головой.

ВО «Свобода» требует от начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области Михаила МАРТЫНОВА и прокурора Харьковской области Геннадия ТЮРИНА немедленно взять дело о нападении на «свободовцев» на личный контроль и расследовать ее по горячим следам.