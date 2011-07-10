Томенко: Янукович боится проиграть выборы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, член партии "Батькивщина" Николай ТОМЕНКО убежден, что попытка власти не допустить лидера "Батькивщины" Юлии ТИМОШЕНКО к выборам ударит по имиджу страны и команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в эфире Черкасской областной телекомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

По словам Н.ТОМЕНКО, партия "Батькивщина" не рассматривает вообще такого варианта развития событий, как недопуск Ю.ТИМОШЕНКО к выборам, поскольку убеждена в правовой силе ее защиты во время судебного процесса по делу по обвинению в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С другой стороны, добавил он, радикальная политизация судебного процесса под воздействием власти и попытка принять решение о запрете Ю.ТИМОШЕНКО баллотироваться в Верховную Раду будет означать, что В.ЯНУКОВИЧ и его команда боятся проигрыша на выборах.

"Это ярко засвидетельствует, что ЯНУКОВИЧ и его команда боятся проиграть выборы в Верховную Раду и следующие президентские выборы, и делают все для недопуска своих оппонентов", - сказал вице-спикер.

Он отметил, что недопуск Ю.ТИМОШЕНКО к выборам навредит не столько оппозиции, сколько имиджу Украины в мире и команде Президента.

"Таким образом, они лишь продемонстрируют свою неготовность к конкурентной борьбе. Мы даже не рассматриваем сценарий возможности отсутствия в списках "Батькивщины" Юлии ТИМОШЕНКО", - добавил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, накануне в Вашингтоне на конференции «Будущее Украины: вызовы и последствия власти в Украине», организованной Институтом международной экономики Петерсона, Центром США и Европы Брукингского института и Атлантическим Советом исполнительный директор международной правозащитной организации Freedom House Дэвид КРАМЕР заявил, что украинская власть стремится лишить лидера партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО права избираться на какие-либо должности с помощью заключения или осуждения.