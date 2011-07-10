Политологи: слава богу, не было мордобоя в парламенте

Итоги работы Верховной Рады Украины в первом полугодии демонстрируют, что власть, опираясь на устойчивое большинство, будет наращивать темпы реформирования экономики и социальной сферы.

Об этом политологи в пятницу заявили на пресс-конференции в Киеве.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО позитивно оценил работу парламента во время восьмой сессии.

"В отличие от ситуации двухлетней давности, когда не было устойчивого парламентского большинства, сейчас Верховная Рада работает устойчиво и результативно. Это несомненный плюс. Плюс по сравнению с прошлым годом – за эту парламентскую сессию, слава богу, не было мордобоя в парламенте", – сказал В.ФЕСЕНКО.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что разделяет позицию коллеги.

"В целом можно говорить, что время жесткого противостояния между большинством и оппозицией в парламенте закончилось. Кроме того, нет напряженности и между законодательной и исполнительной властью", – сказал он.

Руководитель центра политических исследований и конфликтологии отметил, что парламент в ходе последней сессии принял ряд важных законов, в частности, закон о борьбе с коррупцией, закон о пилотном проекте по реформированию системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ акцентировал внимание на том, что в рамках реформирования экономики власть активизировала диалог с предпринимателями, результатом чего стало несколько одобренных и принятых как большинством, так и оппозицией законопроектов по внесению изменений в Налоговый кодекс.

Оба эксперта отметили крайнюю важность принятого парламентом закона о Земельном кадастре, ключевом документом при реформировании земельных отношений. При этом данный документ, как и закон о публичной информации, служит ярким примером конструктивного взаимодействия большинства и оппозиции, считают эксперты.

"Вроде бы оппозиция против земельной реформы, во всяком случае БЮТ категорически против. Однако автором законопроекта о Земельном кадастре выступил не Кабмин, а три депутата: один – от Партии регионов, второй – от НУ-НС, бывший губернатор Ивано-Франковской области, третий – от БЮТ, бывший помощник Александра ТУРЧИНОВА, не член парламентского большинства. Вот такая ситуация", - отметил В.ФЕСЕНКО.

Политологи считают, что после каникул парламент продолжит принимать законы, направленные на реформирование, в частности, жилищно-коммунального сектора, земельного рынка. Кроме того, по их мнению, осенью станут более ощутимыми результаты реформ налогового законодательства, пенсионной системы, здравоохранения.