Литвин придумал как привязать депутатов-мажоритарщиков в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пока не определился, как будет баллотироваться в парламент на выборах 2012 года.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Большая политика" на телеканале "Интер".

По словам В.ЛИТВИНА, в настоящее время очень важно, чтобы парламент принял "цивилизованную избирательную систему".

"Моя позиция в этом плане является однозначной - это должен быть мажоритарный принцип выдвижения (кандидатов в народные депутаты) от политических партий с обязательством объединиться в политическую фракцию (после избрания)", - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН заметил, что именно такая система действует в Великобритании.

"Если будет такая же система принята, я убежден, что буду принимать участие в выборах", - сказал он.

Говоря о своих шансах быть опять избранным в ВР, В.ЛИТВИН отметил, что "шанс всегда есть, когда его использовать". "Для меня сейчас дилемма: если будет смешанная система, с одной стороны, я считаю необходимым пройти горнило выборов в округе, с другой стороны, есть коллектив людей, которые объединены в Народной партии. «Бросить» их и сказать, что пошел на округ, поскольку там гарантированно 100% пройду, - это будет выглядеть не совсем порядочно по отношению к людям", - заметил В.ЛИТВИН.

Он также добавил, что когда придет время, примет "абсолютно правильное решение".