Кравчук не знает ни одного Президента, хоторый хоть раз не предал Конституцию

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что новая Конституция должна приниматься на всеукраинском референдуме.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы Шустер Live на Первом национальном.

"Я знаю, что вынесение на референдум текста - это сложный вопрос, необходимо механизмы отработать, но мы будем предлагать одобрить конституционные изменения и новый текст на всеукраинском референдуме. Чтобы никому не было искушения говорить, что решение политбюро или решения вождя важнее, чем Конституция", - сказал Л.КРАВЧУК.

Он отметил, что изменения в Конституцию должны быть разработаны на основе мирового опыта и виденья членов Конституционной Ассамблеи, которая будет создана.

"Президент и его администрация ни разу не звонил по телефону с какими-то предложениями, чтобы мы внесли их в концепцию. Я не знаю, как будет дальше. Я не могу гарантировать, но сегодня так. То, что мы предложим, может не понравиться Президенту или Верховной Раде, которые будут принимать эту Конституцию, но для того, чтобы мы были честными, открытыми перед народом, каждый член Конституционной Ассамблеи подпишет и подаст письменный документ, в котором скажет, с чем он соглашается, а с чем не соглашается", - отметил Л.КРАВЧУК.

В то же время он отметил, что украинцы имеют ментальную установку, согласно которой «решения вождей» могут быть важнее Конституции.

«Я не знаю в Украине - и себя к ним отношу - ни Президента, ни премьера, ни председателя Верховной Рады, который за двадцать лет хоть раз не предавали Конституции и законы. Не знаю. Это правда. Я ничего не преувеличиваю, менталитет у людей такой, что они думают, что есть решение важнее, чем Конституция», - сказал экс-Президент.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Президента Украины 1991-1994 гг. Л.КРАВЧУКА относительно создания Конституционной Ассамблеи для подготовки изменений в Конституцию Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи. Группа должна принять к сведению предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции Украины.