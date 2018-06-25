За что руководители некоторых коммунальных СМИ “забраковали” УНИАН?

На этой неделе столичные средства массовой информации, в частности и агентство УНИАН, получили от Киевского медиа-холдинга сообщение о том, что коммунальные СМИ, которые в него входят, отказываются от информационных услуг УНИАН.

В письме, адресованном агентству, за подписью руководителей коммунальных СМИ Дмитрия Джангирова, Павла Карайченцева, Петра Щербины, Романа Кострицы и Константина Спилки, содержится такая мотивация отказа – “в связи с низким качеством услуг”. В письме напоминается также, что “СМИ холдинга – газеты “Крещатик”, “Украинская столица”, "Вечерний Киев”, радиокомпания “Радио Киев 98 FM” и ТРК “Киев” – ставят перед собой цель оперативно обеспечивать аудиторию точной, правдивой информацией о происходящих в столице событиях и процессах”. “Киевский медиа-холдинг, – говорится дальше, – заявляет о недопустимости распространения необъективной информации, которая искажает действительность”. И в конце: “Свобода слова – это, прежде всего, высокая степень ответственности за свои слова”. Далее – подписи указанных лиц.

Возможно, мы и поблагодарили бы уважаемых коллег за дружескую критику, выраженную столь публичным и открытым способом, и поспешили бы исправлять те ошибки, на которые они указывают, если бы не один нюанс.

Дело в том, что буквально за две недели до этого в адрес генерального директора УНИАН Олега Наливайко от одного из подписантов “отказа”, руководителя коммунального предприятия “Радио Киев” К.В.Спилки поступило письмо совсем другого характера. В этом письме (№29/313-141 от 11.06.2007) ни словом не упоминается о необъективности, непрофессионализме и иных грехах, а совсем наоборот: сообщается, что УНИАН стал победителем тендера по закупке услуг информационных агентств, иначе говоря, мы признаны лучшими – наиболее объективными, профессиональными и качественными. Кроме того, руководитель радио “Киев” в своем письме гарантировал, что “будет погашена задолженность, которая существует на данный момент”, а также пообещал “своевременную оплату счетов до конца года”.

Поэтому в искренность объяснений, изложенных в коллективном письме-“отказе” почему-то не верится...

Дальше – еще более интересные нюансы. Среди публичных “отказников” упоминаются издания “Украинская столица” и “Вечерний Киев”. Но эти газеты никоим образом не могут отказаться от информуслуг УНИАН, потому что не являются нашими подписчиками. И мы только приветствуем заявление о том, что они “прекращают любое использование информации агентства УНИАН”, поскольку редакция давно ведет борьбу с воровством информации.

Откровенно говоря, мы долго ломали себе голову над этими зигзагами коммунальных менеджеров. Невозможно понять, о какой “искаженной действительности” они ведут речь, ведь ни одного правдивого, удовлетворительного объяснения попыткам обвинить УНИАН эти редакторы, к сожалению, не предоставили. Мы встретились с секретарем Киеврады, являющейся учредителем вышеуказанных средств массовой коммуникации, Олесем Довгим, однако, как выяснилась, эту игру руководители коммунальных предприятий затеяли за его спиной. Он изрядно удивился клевете на УНИАН, которая исходит от руководства подотчетных киевской общине предприятий, существуюющих, в частности, на средства налогоплательщиков.

Нам остается лишь высказать предположения – за что в действительности нас так “не полюбили” вышеозначенные руководители “Украинской столицы”, ТРК “Киев” и др.

Можем допустить, что кого-то из них раздражают высказывания журналистов на пресс-конференциях в конференц-зале УНИАН относительно многочисленных конфликтов в столичных СМИ, в том числе, и в контексте создания Киевского медиа-холдинга.

Возможно, у вышеназванных руководителей коммунальных СМИ имеется некий мотив личного характера, сформулировать который они по определенным причинам не осмелились. Но, опять же, если кто-то когда-то наступил кому-то на ногу, то причем здесь “необъективность” и “нерушимые принципы”, в соответствии с которыми, как утверждается в сообщении, вроде бы работают названные лица? Об этих “принципах”, кстати, обстоятельно писала газета «Комментарии».

Не исключено, что попытки как-то “укусить” информационное агентство, имеют околополитическую подоплеку. Возможно, кто-то пытается продемонстрировать свою значимость в глазах высшего начальства, привлечь к себе внимание, чтобы как-то перераспределить денежные потоки в канун выборов. А может, некоторых неудачников просто грызет зависть?

Собственно, все эти мотивы, которых может быть множество, нас особо и не интересуют. И мы не намерены отвечать на все непристойности со стороны указанных лиц. Хочется лишь сказать, что наши клиенты и журналистская тусовка, в том числе и коллективы самих городских СМИ, бесспорно, хорошо знают цену как продукции УНИАН, так и тому, на что способны с профессиональной точки зрения эти менеджеры журналистики.

Откровенно говоря, нас, главным образом, интересует одна, наиболее вероятная причина такого кульбита, и она лежит в финансовой плоскости.

Дело в том, что издание “Крещатик” имеет долг перед УНИАН за май, радиостанция “Киев” задолжала за март и май, ТРК ”Киев” не заплатила за последний месяц. Если учесть, что руководство города поставило перед своими предприятиями жесткие финансовые условия (вполне справедливые – ведь они сами должны приносить деньги в бюджет, а не быть нахлебниками киевлян), то, соответственно, платить им нечем... В этом случае можем вполне искренне посочувствовать менеджерам неплатежеспособных предприятий, но зачем же прибегать к таким недостойным приемам? К чему здесь “ответственность перед украинским обществом”, о которой нам напоминают редакторы-“отказники”? Лучше бы откровенно признались: мы не не научились зарабатывать деньги, поэтому долги перед УНИАН оплатить не можем. Это было бы по крайней мере честно. А так – все в стиле многих наших украинских джентльменов – не можешь заплатить – плюнь в сторону того, кому должен...

Словом, мы не будем полемизировать с господами, гордо отказавшимися от того, за что не смогли своевременно заплатить. Просто нет смысла делать им рекламу. Пусть себе отказываются от наших услуг, не пользуются нашими новостями, если им так угодно. Но перед тем, уважаемые коллеги, пожалуйста, сделайте усилие над собой – погасите долги.

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