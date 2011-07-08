Экс-глава МИД считает ошибкой отказ от вступления в НАТО

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает ошибкой прекращение работы по присоединению страны к Североатлантическому альянсу (НАТО).

Об этом В.ОГРЫЗКО заявил в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на телеканале ТВі.

"Мне кажется, это принципиальная ошибка. Сегодня Украина осталась один на один со своими вопросами безопасности. Мы остались без какой-либо возможной защиты с любой стороны. Мы сегодня не идем в НАТО, мы сегодня - само собой - не члены Ташкентского договора. Где мы сегодня?", - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его мнению, сегодня Украину нельзя сравнивать с другими странами, которые долгое время не решались вступить в НАТО, поскольку они не испытывали таких серьезных проблем во взаимоотношениях с ближайшими соседями, как Украина с Россией.

"Есть возле Швейцарии мощная Германия, но она никогда не ставит вопрос о самой независимости Швейцарии. У нас особая ситуация: у нас довольно сложный партнер, который устами своих руководителей иногда говорит, что Украина - это вообще историческая ошибка, которой не должно быть. Так как же при таких обстоятельствах можно оставлять страну просто посреди поля? Кто и каким образом может нас защитить?", - отметил экс-глава Министерства иностранных дел.

В.ОГРЫЗКО также добавил, что есть страны, которые не являются членами НАТО, однако их затраты на оборону значительно выше, чем в Украине.

"Состояние Вооруженных сил Украины сложное, и это является объективным фактом. Если мы отказываемся идти в систему, которая способна реально обеспечить безопасность своих членов, то, мне кажется, это ошибка", - подчеркнул он.