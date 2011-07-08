Глава УГКЦ не смог сделать выбор между властью и народом

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) не знает, станет ли УГКЦ на чью-либо сторону, если в Украине снова произойдет революция.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос журналиста о том, на чью сторону стала бы церковь в конфликте власти и народа.

«Это очень гипотетический вопрос. Я не знаю… Для того, чтобы делать выводы или давать оценку тем или иным событиям, нужно их глубоко анализировать», – сказал он.

В то же время Предстоятель УГКЦ сказал, что ему очень не хотелось бы, чтобы «мы говорили о революциях в Украине».

«Я лично против революций, потому что революция показывает, что в обществе неизбежно столкновение, а я, скорее, выступаю за эволюционный путь развития отношений. И вопрос насильственной смены власти – это вопрос экстрима, крайностей», – отметил Предстоятель УГКЦ.

По его словам, чтобы говорить о поддержке чьей-то позиции, нужно учитывать обстоятельства.

«Я еще не знаю, какими будут обстоятельства. С одной стороны, наша церковь всегда пыталась сберечь независимость и незаангажированность от любой политической партии, чтобы иметь свободу говорить правду, когда этого потребует тот или иной политический момент. И то, о чем вы говорите, как раз пример сохранения такой свободы, которую сберег Блаженнейший ЛЮБОМИР», – сказал Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Он выразил пожелание, чтобы Украина развивалась гармонично, «а не переходила от одного столкновения к другому». Блаженнейший СВЯТОСЛАВ напомнил, что когда-то в Средневековье существовало понятие «справедливой» и «несправедливой» войны. «Но сегодня «справедливых» войн не существует, как не может существовать и «справедливого» насилия. Поэтому современная церковь учит миру, и, в частности, миру гражданскому», – добавил он.