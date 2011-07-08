НКЗУ: пора спасать Тимошенко

Народный комитет защиты Украины просит страны демократического сообщества помочь защитить свободу и демократию в Украине.

Об этом говорится в заявлении комитета по поводу «судилища» над бывшим премьер-министром и лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

«Просим Правительства стран демократического сообщества усилить внимание к негативным процессам, которые происходят в нашей стране, и помочь защитить свободу и демократию», - говорится в заявлении.

В Комитете отмечают, что в здании Печерского суда г. Киева «происходит не просто судилище, а настоящее античеловеческое издевательство над лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО. Это зрелище, которому позавидовали бы средневековые инквизиторы и сталинские прокуроры. Демонстративно и нагло нарушаются права подсудимой, представителей СМИ, перечеркиваются основы судопроизводства».

«Это означает: режим ЯНУКОВИЧА поставил себе цель упрятать за решетку и устранить главного своего оппонента из политической жизни Украины. Олигархически-криминальный клан у всех на глазах топчется по основам законности и справедливости, попирает права и свободы гражданина. Цель этого фарса - запугать народ, заставить его терпеть неограниченную диктатуру президента», - отмечается в заявлении.

Представители Народного комитета защиты Украины считают, что процесс над Ю.ТИМОШЕНКО вызван неприязнью к ней действующего президента Виктора ЯНУКОВИЧА. «ЯНУКОВИЧ ненавидит Юлию ТИМОШЕНКО, поскольку она не идет на компромиссы, говорит правду, защищает обнищавший народ, разрушает планы нынешнего режима по превращению Украины в подсобное хозяйство для нескольких семей, которые имеют членские билеты Партии регионов», - говорится в заявлении.

В комитете отмечают, что «каким бы ни был приговор суда по так называемому «делу ТИМОШЕНКО», он не будет иметь законной силы, поскольку процесс идет с многочисленными нарушениями законности, имеет откровенно политический, заказной характер».

В связи с этим Народный комитет защиты Украины требует прекратить издевательства над справедливостью, законностью, демократией и обеспечить объективное рассмотрение дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Комитет призывает все демократические, национальные, общественно-политические силы страны сплотиться для отстаивания государственности Украины, прийти под стены суда "и продемонстрировать, что украинское гражданское общество не смирится с началом массовых репрессий и введением авторитарного строя».

Заявление от имени Народного комитета защиты Украины подписал известный украинский поэт и общественный деятель Дмитрий ПАВЛЫЧКО.