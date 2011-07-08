FH: дела Луценко и других подрывают доверие к власти и суду

Украинская власть стремится лишить лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО права избираться на какие-либо должности при помощи заключения или осуждения, заявил исполнительный директор «Фридом Хаус» Дэвид КРАМЕР в Вашингтоне на конференции «Будущее Украины: вызовы и последствия власти в Украине», организованной Институтом международной экономики Петерсона, Центром США и Европы Брукинзского института и Атлантическим Советом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Думаю, цель в том, чтобы лишить ее права избираться на какие-либо должности при помощи заключения или осуждения, как бы то ни было, так чтобы она не могла принимать участие в политических процессах», - сказал он.

«Это – сама суть проблемы, которая заключается в том, что эти преследования, а также дела ЛУЦЕНКО и других, подрывают доверие к власти, подрывают доверие к судебной системе, разрушают независимость институтов. Это нанесет огромный вред усилиям Украины по движению в более демократическом направлении», - сказал Д.КРАМЕР.

«Сказать, что ты хочешь двигаться в Европу, - это не путь для такого поведения», - добавил он.

«Я действительно поверю в борьбу с коррупцией, если будет начато расследование, касающееся выборов ноября 2004 года, попыток их фальсифицировать. Я поверю в это, когда я увижу расследование, касающееся газовых соглашений января 2006, в которых, по моему мнению, есть достаточно обоснованных оснований говорить о коррупции. Я поверю в это, когда я увижу расследование по «РосУкрЭнерго». Я поверю в это, когда я увижу расследование того, как действовало правительство в Стокгольмском суде с «РосУкрЭнерго», и почему это стоило правительству и стране кучи денег, намного больше денег, чем упоминается в любом из дел ТИМОШЕНКО», - отметил исполнительный директор «Фридом Хаус».

«Именно так можно возобновить доверие. Я буду ждать, и пока власть не сделает чего-то из перечисленного, я в это не поверю», - резюмировал он.