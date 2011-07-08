Янукович присвоил митрополиту Владимиру звание Героя Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту ВЛАДИМИРУ звание «Герой Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ходе собора Украинской Православной Церкви, который проходит в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Как сообщал УНИАН, первый за последние 19 лет собор Украинской Православной Церкви посвящен 45-летию архиерейской хиротонии Блаженнейшего митрополита ВЛАДИМИРА.