Янукович присвоил митрополиту Владимиру звание Героя Украины

19:39, 08 июля 2011
Политика
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Об этом сообщили в ходе собора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту ВЛАДИМИРУ звание «Герой Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ходе собора Украинской Православной Церкви, который проходит в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Как сообщал УНИАН, первый за последние 19 лет собор Украинской Православной Церкви посвящен 45-летию архиерейской хиротонии Блаженнейшего митрополита ВЛАДИМИРА.

 

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