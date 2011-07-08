Милиция проверяет заявление нардепа Суслова об угрозах в адрес его семьи

Милиция Киевской области начала проверку заявления народного депутата из фракции «БЮТ-Батьківщина», лидера Всеукраинской молодежной общественной организации "Батьківщина молодая" Евгения СУСЛОВА об угрозах в адрес его семьи.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Киевской области.

Как отметили в ЦОС, сегодня около 15.00 милиция приняла и зарегистрировала соответствующее заявление от народного депутата.

По результатам проверки материалы будут направлены для принятия решения в органы прокуратуры.

Кроме того, в областной милиции отметили, что также было принято и зарегистрировано заявление от охранника имения Е.СУСЛОВА, на которого было совершено нападение, и возбуждено уголовное дело по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, Е.СУСЛОВ заявил об угрозах в адрес его семьи. По словам депутата, вчера, 7 июля, неизвестные на нескольких автомобилях вторглись на территорию его дома в селе Буки Сквирского района Киевской области, угрожали, спровоцировали драку, жестоко избили охранника, который сейчас госпитализирован.

Кроме того, как сообщил отец Е.СУСЛОВА, Иван СУСЛОВ, накануне инцидента, днем, к его дому в Сквире подъехали неизвестные молодчики, которые применяли нецензурную лексику, угрожали ему словами: "Вы нас скоро узнаете. Будет здесь скоро новый хозяин", и пообещали "скоро вернуться". По его словам, после этого ночью к дому подъехали два автомобиля, неизвестные разбили кастетом лицо охраннику, отобрали рацию и скрылись. Сейчас охранник госпитализирован с повреждениями лица.

Также И.СУСЛОВ сообщил, что накануне инцидента к нему в офис звонили неизвестные, представлялись работниками администрации и просили мобильные телефоны членов семьи.

Е.СУСЛОВ связывает инцидент со своей активной политической деятельностью.