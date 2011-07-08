У Януковича клянутся, что забрали письмо "Стоп Цензуре!"

Администрация Президента Украины зарегистрировала письмо, которое сегодня на пресс-конференции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА передала главе государства активистка журналистского движения «Стоп цензуре!» Наталия СОКОЛЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Письмо передано пресс-секретарю Президента Дарии ЧЕПАК - руководителю межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

Пресс-секретарь Президента отметила, что 2 из 4 приведенных в письме фактов были рассмотрены в четверг, 7 июля, на заседании отмеченной межведомственной группы: а именно инцидент между журналистами и сотрудниками «Беркута» во время судебного заседания по делу Юлии ТИМОШЕНКО, и обыск в офисе харьковской газеты «Главное».

«Я призываю журналистов активнее приобщаться к работе межведомственной группы. Именно так мы сможем оперативно и тщательным образом изучать каждый инцидент», — отметила Д.ЧЕПАК.

В пресс-службе также отметили, что 7 июля во время заседания межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов были рассмотрены актуальные инциденты с участием СМИ и факты, которые изложены в двух письмах на имя Президента Украины: от председателя Национального союза журналистов Украины Игоря ЛУБЧЕНКО и главного редактора «Украинской правды» Елены ПРИТУЛЫ.

Межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов создана распоряжением Президента Украины с целью гарантирования конституционных прав граждан на свободу слова и обеспечение защиты прав журналистов. Рабочая группа оперативно будет рассматривать факты нарушения профильного законодательства и подавать главе государства соответствующие предложения.

Межведомственная рабочая группа работает в рамках инициированной пресс-службой Президента программы «Открытый разговор», цель которой - честное и открыто обсуждение актуальных проблемы деятельности СМИ в Украине, сообщает пресс-служба Президента.

По сообщению «Украинской правды», Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ушел с пресс-конференции, не забрав обращения журналистского движения "Стоп цензуре!", где изложен список последних фактов притеснений СМИ, а также предложения по улучшению этой ситуации. Обращение так и осталось на столе, за которым сидел В.ЯНУКОВИЧ.