Frankfurter Allgemeine: Обвиняемая выдвигает обвинения

Судья Родион Киреев неподвижно смотрит в пол. Ему только-только исполнился 31 год, и только недавно его перевели в столицу, назначив судьей в Печерском районном суде Киева. Зал суда переполнен, словно в метро в час пик: пресса, депутаты, адвокаты, прокуроры теснятся, мокрые от пота в летнюю жару. Кондиционер не работает.

Кирееву приходится проталкиваться, чтобы добраться до своего места. Но до этого ему необходимо пройти мимо обвиняемой. Юлия Тимошенко со своей золотой косой звезды украинской Оранжевой революции 2004 уже на месте. Она была премьер-министром до своей отставки, наступившей после возвращения к власти Януковича. Одета в кремово-белый костюм, в руке держит розы, ее сторонники приветствуют ее радостными возгласами.

Появляется председатель, и радостные возгласы превращаются в возмущенные. «Ганьба! Ганьба!» - кричат около двадцати человек. Киреев - бледный, полненький, с нервным подергиванием брови - продолжает нерушимо смотреть в пол, а затем начинает пробивать себе дорогу. Когда он проходит мимо обвиняемой, ее покрытые перламутровой помадой губы на миг приоткрываются. Шепот, короткое слово, и вот Родион Киреев уже на своем месте.

Он призывает к тишине в зале. Его глаза смотрят сквозь целый лес камер, в прямом эфире транслирующих заседание. Наконец Киреев тихо и подчеркнуто спокойно говорит: «Повторите, пожалуйста, слово, которое Вы только что сказали председательствующему». Обвиняемая твердо смотрит на судью: «Я назвала вас нелюдем». Киреев закрывает глаза, глубоко вздыхает, откидывает голову назад, пытается унять подергивание брови: «Вы употребили другое слово». «Вы - нелюдь». «Это было другое слово». «Слово, которое нельзя произносить». Судья глотает, его взгляд упирается в стол. «Вы должны вставать, когда обращаетесь к суду». Обвиняемая остается сидеть, собравшиеся в зале смеются.

Юлия Тимошенко предстала перед судом. В 2004 году она возглавила Оранжевую революцию, которая свергла кланы вокруг тогдашнего премьер-министра Януковича, а затем несколько лет вела Украину в направлении Запада. Для олигархов, сегодня правящих в стране, она стала врагом номер один. И после возвращения Януковича к власти в результате президентских выборов 2010 года, судебная система делает все возможное, чтобы, по словам Тимошенко, ее ликвидировать. Тимошенко - самый известный оппозиционный политик в стране, потому генеральная прокуратура, которая подчиняется президенту, возбудила против нее несколько дел по обвинениям в превышении должностных полномочий и ряде других якобы преступлений, совершенных ранее. В интервью Тимошенко заявила, что не хватает лишь, чтобы ее «обвинили в монголо-татарском нашествии».

В последние недели был начат лишь первый судебный процесс. Обвинения касаются украинско-российского газового кризиса января 2009 года. Тогда в результате жаркого спора между Москвой и Киевом о цене на газ был перекрыт транзит газа через Украину на запад. Многие страны ЕС остались в разгар зимы без газа. Когда 19 января 2009 года премьер-министры Тимошенко и Путин наконец уладили спор благодаря новым соглашениям, на Западе это было воспринято очень положительно.

Однако Генеральная прокуратура Украины видит в тогдашних договоренностях преступление. По ее мнению, тогда Тимошенко вышла за пределы своих полномочий, приказав подписать газовые соглашения без согласия Кабинета Министров. «Регламент Кабинета Министров Украины не дает премьер-министру право единолично издавать директивы", - значится в постановлении о возбуждении дела. Своими «сознательными незаконными действиями» премьер-министр «превысила свои должностные полномочия». По мнению прокуратуры, согласованная ею плата за транзит (при использовании украинской ГТС для экспорта российского газа) и цена импорта для украинского рынка (450 долларов за 1000 кубометров) «невыгодна и неприемлема» для Украины, и государству нанесен ущерб на 195 миллионов долларов. Таким образом, согласно Статье 365 Уголовного кодекса, ей грозит до десяти лет заключение.

Тимошенко отвергает все обвинения. Она демонстрирует письменное заключение действующего министра юстиции Лавриновича, в котором говорится, что она имела право принимать решение единолично. Она также указывает на документы, согласно которым реальная цена на газ тогда была ниже 450 долларов. Кроме того, в письме от польского Министра экономики Павляка говорится, что тогда Польша была вынуждена платить вообще 510 долларов за 1000 кубометров. «Я просто выполняла свою работу, - говорит обвиняемая. - Даже если бы все было так, как они говорят, это не было бы преступлением».

Однако важнейший аргумент Юлии Тимошенко касается не газовых соглашений. В четверг она, пока судья Киреев разглядывал свой стол, скорее на защищалась, а атаковала. Уже в начале заседания она назвала судью «марионеткой», а теперь она обосновывает свои утверждения аргументами, которые в последнее время озвучивали также почтенные западные институты (например, Венецианская Комиссия Совета Европы или Датский Хельсинкский комитет): Янукович, говорится в этих критических замечаниях, с помощью судебной реформы в прошлом году захватил контроль над судами. Инструментом его влияния считается Высший совет юстиции, влиятельный контролирующий орган, который может увольнять и привлекать к дисциплинарной ответственности судей, и в котором не последнюю роль играют друзья президента, прежде всего, подконтрольная ему генеральная прокуратура. По мнению критиков, такая система приводит к тому, что каждый судья подумает дважды прежде, чем принять решение, которое противоречит мнению прокуратуры. Прокуратура отказалась давать комментарии по этому поводу. Один из ее работников отметил, что генеральный прокурор Пшонка вместе со всеми своими заместителями находится в отпуске, потому никто не уполномочен давать комментарии.

В четверг Юлия Тимошенко назвала эти средства влияния на украинское судопроизводство «признаком тоталитарного и авторитарного режима». Особенно, однако, она атаковала собственного судью: по ее словам, он полностью контролируем властью, потому что судья всего два года, и его испытательный срок еще не завершился. «Неправильный» приговор может означать конец его карьеры. Потому Киреев абсолютно не защищен от «инструментов влияния» президента.

С такой аргументацией Тимошенко пытается превратить этот процесс в процесс против «режима Януковича». Работающие камеры и около 1000 сторонников, стоящие под стенами суда на центральной улице Киева Крещатик, размахивая флагами под гул громкоговорителей, стали для нее сценой, которую она искала со времени своей отставки. Родион Киреев, молодой судья в своем кресле, не переставая дергать бровью, пытается призывать Тимошенко к порядку, но ему это не удается. Он приказывает Тимошенко встать, она вызывающе остается сидеть. Он требует, чтобы она обращалась к суду, а не в камеры, она его игнорирует. Он приказывает удалить из зала суда нарушительницу спокойствия, и милиционеры, перед прессой и уверенной в себе женщиной на скамье подсудимых, выглядят явно смущенными, колеблются и отступают, так ничего и не добившись. После заседания суда те, кто был и все видел, рассказывают, что словом, которое прошептала Юлия Тимошенко, когда мимо нее проходил Родион Киреев, было «лох», по-немецки «Dorfdepp» - «болван».

Конрад Шуллер,Frankfurter Allgemeine

Фото УНИАН