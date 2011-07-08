Нардеп заявляет об угрозах в адрес его семьи

Член парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина», лидер Всеукраинской молодежной общественной организации "Батькивщина молодая" Евгений СУСЛОВ заявляет об угрозах в адрес его семьи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВМОО «Батькивщина молодая», по словам депутата, вчера, 7 июля, неизвестные на нескольких автомобилях вторглись на территорию его дома в селе Буки Сквирского района Киевской области, угрожали, спровоцировали драку, жестоко избили охранника, который сейчас госпитализирован.

Кроме того, как сообщил отец Е.СУСЛОВА, Иван СУСЛОВ, накануне инцидента, днем, к его дому в Сквире подъехали неизвестные молодчики, которые применяли нецензурную лексику, угрожали ему словами: "Вы нас скоро узнаете. Будет здесь скоро новый хозяин", и пообещали "скоро вернуться". По его словам, после этого ночью к дому подъехали два автомобиля, разбили кастетом лицо охраннику, отобрали рацию и скрылись. Сейчас охранник госпитализирован с повреждениями лица.

Также И.СУСЛОВ сообщил, что накануне инцидента к нему в офис звонили неизвестные, представлялись работниками администрации и просили мобильные телефоны членов семьи.

Е.СУСЛОВ связывает инцидент со своей активной политической деятельностью.

В пресс-службе организации напомнили, что в среду, 6 июля, в помещении Печерского суда Киева во время рассмотрения дела против лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО милиционеры применили к Е.СУСЛОВУ физическую силу. После этого депутат сделал заявление с требованием отставки руководителей Министерства внутренних дел, которые отдают приказы о применении силы к народным депутатам и журналистам.