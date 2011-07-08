Табачник оставил Могилянку без госзаказа

Министерство образования и науки, молодежи и спорта прекратило финансирование ряда магистерских программ Национального университета «Киево-Могилянская академия», в частности, Школы журналистики.

Как пишет “Украинская правда. Жизнь”,Могилянская школа журналистики и другие магистерские программы НаУКМА остались без госзаказа.

Об этом сообщил директор Могилянской школы журналистики Евгений ФЕДЧЕНКО.

"О прекращении финансирования министерство сообщило уже после завершения приема документов от абитуриентов", – отметил он.

Так, Е.ФЕДЧЕНКО сообщил, что в четверг, 7 июля, был последний день приема документов.

"А сегодня (8 июля) нам направили 0 мест. При том, что направилось на программу 60 человек и многие из них вряд ли смогут платить 19 тысяч гривень в год, не работая при этом", - добавил директор Могилянской школы журналистки.