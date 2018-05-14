На митинг «за Януковича» – только по спискам

Сегодня в Украинском Доме Виктор Янукович давал пресс-конференцию. Уже с самого утра Европейскую площадь оккупировали люди с флагами Партии регионов.

Милиция перекрыла проход по центральным улицам столицы. Металлические барьеры и кордоны стражей порядка восстали вокруг Европейской площади: в начале Хрещатика, со стороны улицы Грушевского и Владимирского спуска. Возле этих кордонов с утра было горячее всего. Работники близлежащих офисов пробивались на работу с боем.

Поддержать Януковича пропускали не всех - лишь определенными группами под предводительством “старших”. Интересно, что тех, кто зашел, уже не выпускали.

– Пустите нас, пожалуйста, мы за водой выйдем, – просились поклонницы Януковича у милиционеров.

– Мы никого не пускаем.

– Но здесь жарко, мы только воды купим и быстренько вернемся.

– Если я вас выпущу – то больше не запущу. Все вопросы к вашему старшему.

Буквально через минуту к этому же стражу порядка подходят еще две женщины. Их тоже не выпускают. Они о чем-то советуются, а затем тихонько ему говорят, немного стесняясь:

– Нам в туалет нужно.

– Туалеты не входят в мои обязанности, – начинает раздражаться милиционер. – У вас старший? Вот ему и говорите.

Между тем перед кордонами нарастает возмущение: кто-то пытается попасть в БТИ (Бюро технической инвентаризации), которое находится на Трехсвятительской, 4В, кто-то – пройти привычной дорогой на работу. Но стражи порядка отсылают всех добираться до места назначения обходными путями.

– Почему вы не пускаете людей? – интересуюсь у ребят в форме.

– Мы можем пускать только тех, кто есть в списках. Все.

– А если я – искренний сторонник Виктора Януковича, но меня нет в списках, вы что меня не пустите поддержать президента?

– Девушка, вы кто?

– Журналист.

– Я рад. Все вопросы – Владимирская, 15 (адрес Главного управления МВД Украины – авт.).

– Вот так демократия! В своем городе я по улице пройти не могу! – возмущается рядом пожилой киевлянин, которого так и не пустили за ограждение.

Пройдя кордоны, сторонники Януковича начинают кучками размещаться под Украинским домом. Достают флагштоки, расправляют флаги – государственные, Партии регионов и Молодых регионов.

– Ой, здесь хоть посвежее воздух. А то в автобусе ужас был, – все вспотевшие, дышать нечем, – рассказывает один из заезжих митингующих.

Люди пытаются спрятаться в тень, но под Украинским домом ее найти сложно. Некоторые открывают принесенные партийцами зонтики Партии регионов.

– Ой, нужно, по-видимому, таки эту кепку надеть. Стыдно, однако в голову не печет, – говорит друзьям лысоватый сторонник Януковича, обреченно доставая картонную фуражку с символикой Партии регионов.

Сегодняшние митингующие – публика разношерстная. Это солидные мужчины в костюмах и галстуках рядом с женщинами на высоких каблуках (скорее всего, представители партийного руководства на местах), студенты (организованные “Молодыми регионами”) и пожилые люди.

Подхожу к кучке молодых людей, которые вяло машут флагами Партии регионов.

– А вы откуда приехали? – интересуюсь у них.

– Мы студенты, в Киеве учимся, – рассказывают они. – А вы тоже типа “энтузиаст”?

– Нет, я “типа” журналист.

– А-а, ну тогда – любые комментарии за деньги.

– Все время пытаетесь продаться?

– Да нет, мы идейные, – смеется парень. – Только комментарии - все же за деньги.

Подхожу к другой группке - трое ребят с атрибутикой Партии регионов стоят возле гостиницы “Днепр”.

– А что вы здесь делаете?

– Подзарабатываем, – искренне отвечает парень.

– И сколько обещают заплатить?

– Ну вот пару часов постоять с флагом – 60 грн. До этого 5 дней по 4 часа открытки раздавали – заплатили 300 грн.

– А откуда вы узнаете о таких акциях?

– Ну есть такой парень Леша. Он звонит, если что-то такое есть. Мы когда хотим – идем, не хотим – не идем. Мы же не обязаны.

“Доверие сегодня – уверенность завтра”, “Открытость власти – демократия в стране”, “Административная реформа – эффективность государственной власти”, – вздымаются плакаты неподалеку от “Днепра”.

Решаю поинтересоваться, что же знают сами держатели этих плакатов об админреформе. Подойдя поближе, обнаруживаю несколько установленных палаток, к которым митингующие уже попривязывали и плакаты, и флаги. Действительно – зачем себя обременять?

Спускаюсь в подземный переход на Европейской площади, один из выходов которого – именно возле УНИАН.

– Я вас не пущу, – перекрывает мне дорогу какой-то лейтенантик.

Демонстрирую журналистское удостоверение и говорю, что мне нужно на работу.

– Еще раз говорю – я вас не пущу. Идите через верх.

– Через какой верх? Мое агентство в 10 метрах. Представьтесь, пожалуйста.

– Не буду я представляться.

– Позовите свое руководство.

– Вам нужно – вы и зовите, – огрызается юнец в погонах.

Десяток стоящих рядом стражей порядка молча наблюдают.

Спустя некоторое время, видимо, услышав перепалку, по лестнице вниз спускается старлей.

– Что тут происходит? – спрашивает он, смотрит мое удостоверение и сразу дает указание пропустить.

– Извиниться не хотите? – интересуюсь у лейтенанта.

Он молча отворачивается.

Проезжает кортеж Януковича. Сторонники придвигаются ближе к дороге. Дорогие авто провожают молчаливыми взглядами.

Со своей группой поддержки Янукович особенно не церемонился – разве что перед входом в Украинский Дом на мгновение останавливается, машет им рукой и быстренько исчезает в здании. В ответ сторонники награждают его скупыми аплодисментами.

На Европейский площади включается экран и начинается трансляция пресс-конференции Януковича.

– Ситуация, которая происходит в стране, прогнозировалась еще год назад, – заводит речь Виктор Федорович на мониторе.

Люди сперва пытаются слушать, потом постепенно разбредаются в поисках мест посидеть. Никаких аплодисментов, возгласов поддержки.

Где-то к часу дня пресс-конференция подходит к концу. Сторонники Януковича группками разбредаются в разные стороны, оставляя после себя пустые бутылки и истоптанные агитгазеты. На сегодня они свое уже отработали…