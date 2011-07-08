Литвин напомнит Януковичу: Когда нет здоровья, ничто не мило
15:58, 08 июля 2011Политика
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Подарок обещает традиционный
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подарит Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в день рожденья икону.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.
По словам В.ЛИТВИНА, он пожелает Президенту выдержать нынешнюю ситуацию, выстоять и консолидировать общество.
Кроме того, добавил председатель ВР, одним из пожеланий будет – обеспечить диалог между всеми, но при этом сберечь здоровье. «Когда нет здоровья, ничто не мило. Каким будет подарок? У меня подарок традиционный – икона», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что этот подарок он передаст в установленном порядке.
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