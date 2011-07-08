Литвин напомнит Януковичу: Когда нет здоровья, ничто не мило

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подарит Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в день рожденья икону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.

По словам В.ЛИТВИНА, он пожелает Президенту выдержать нынешнюю ситуацию, выстоять и консолидировать общество.

Кроме того, добавил председатель ВР, одним из пожеланий будет – обеспечить диалог между всеми, но при этом сберечь здоровье. «Когда нет здоровья, ничто не мило. Каким будет подарок? У меня подарок традиционный – икона», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что этот подарок он передаст в установленном порядке.