Наша Украина успокаивает, что на монополию в оппозиции не претендует

Партия «Наша Украина» предлагает создать регулярный форум оппозиционных сил.

Об этом говорится в заявлении политсовета партии относительно встречи представителей оппозиционных сил 12 июля, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что политсовет партии «Наша Украина» подтверждает и поддерживает инициативу, озвученную председателем политсовета Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, относительно проведения 12 июля первой рабочей встречи представителей оппозиционных политических сил, а также общественных организаций для защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году.

«Подчеркиваем исключительную важность такой встречи для перехода от деклараций к конкретным делам в вопросах, составляющих неопровержимую надпартийную важность и касающихся защиты избирательных прав всех граждан Украины, а также политической перспективы развития нашего государства», – говорится в заявлении.

В партии отмечают, что Украина стоит перед общей угрозой навязывания такого избирательного законодательства, которое подменит и исказит выбор соотечественников.

«Чтобы остановить такую угрозу и адекватно ответить на вызовы, которые готовит властный режим, мы призываем все оппозиционные силы и общественных активистов переступить через взаимное недоверие и сосредоточиться на конкретной работе в интересах украинской демократии», - отмечается в заявлении.

Партия «Наша Украина» подчеркивает, что ни в коей мере не претендует на монополию в этой работе, и будет приветствовать все конструктивные усилия, которые будут служить с пользой единому делу.

«Мы разделяем обеспокоенность, что те, кто дискредитирует такие намерения, осознанно или неосознанно работают в интересах властного режима, углубляют противоречие между патриотическими силами и готовят почву для закрепления позиций властного большинства», - подчеркивают в «Нашей Украине».

«Никоим образом не ограничивая инициативы, предложения и виденья других политических сил, наша партия призывает всех партнеров сосредоточить внимание на таких принципиально важных вопросах, как подготовка нового избирательного законодательства, обеспечение эффективного наблюдения за избирательным процессом и возможного согласования принципов участия патриотических сил в избирательной кампании 2012 года», - говорится в заявлении.

«Наша Украина» заявляет, что исходит из «прагматичного понимания проблем и не имеет иллюзий относительно легкости противодействия новым возникшим вызовам, однако руководствуется мыслью о том, что поднятые нашей инициативой вопросы не касаются нас лично, а всех украинских граждан».

«Мы предлагаем превратить «инициативу 12 июля» в регулярный форум оппозиционных сил, который сумел бы продемонстрировать людям реальность нашей совместной способности действовать вместе», - подчеркивается в заявлении.