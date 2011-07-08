4 комитета ВР устроили Литвину демарш - требуют денег

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что бухгалтерия парламента из-за отсутствия письменной регистрации ряда народных депутатов не начислила им зарплату на общую сумму 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.

«Сегодня я утром беседовал с главным бухгалтером, и попросил соответствующую справку. Недоначислено заработной платы депутатам за то, что они в письменном виде не зарегистрировались возле столов регистрации, почти 5 млн. грн.», - сказал председатель ВР.

По его словам, 4 комитета парламента устроили демарш, и отказались учитывать во время «табелирования» депутатов их письменную регистрацию, ссылаясь на соответствующее разъяснение регламентного комитета. «Я сегодня запретил принимать такие табели, которые не учитывают письменной регистрации… Если кто-то со мной не соглашается, то пусть обращается в суд», - добавил В.ЛИТВИН.