Власть пугают новой революцией из-за «пенсионного геноцида»

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК уверен, что принятие закона о пенсионной реформе ускорит новую революцию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба З.ШКИРЯКА.

«В «темную», под покровом ночи, прячась от людей, коррумпированное большинство в ВР проголосовало пенсионную реформу в худшем ее варианте. Не учитывая поправок оппозиции, наплевав на миллионы сограждан, оно в очередной раз проявило свое коварство. Своим решением Партия регионов, ЛИТВИН, ТИГИПКО и их прихлебатели объявили пенсионный геноцид всему украинскому обществу. Я думаю, что сегодня этих горе-политиканов можно смело назвать врагами украинского народа», - заявил лидер «Нового Киева».

По его мнению, ответственному за пенсионную реформу вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО, заработавшему за год более 200 млн. долларов, безразлична жизнь миллионов сограждан, а собственная пенсия его не беспокоит.

«Кинуть» весь народ для него чепуха. Значительно важнее получить кредит МВФ, который потом можно будет смело распределить «как надо», - считает З.ШКИРЯК.

Он уверен, что «преступное принятие пенсионной реформы ускорит новую украинскую революцию, так как теперь это уже не только политический вопрос, это вопрос жизни и смерти всех украинских граждан, вопрос их выживания».

Лидер СХП напомнил, что оппозиция намерена обжаловать закон о пенсионной реформе в Конституционном Суде. Вместе с тем он считает бесперспективным рассмотрение КС этого закона. «Учитывая продажность всей судебной системы в Украине», - добавил З.ШКИРЯК.

Он считает, что в нынешней ситуации оппозиции необходимо объединить свои усилия «для решительной борьбы с криминально-олигархическим режимом ЯНУКОВИЧА».

«Мы будем продолжать мобилизацию сторонников на всей территории Украины, представителей всех социальных групп населения, чтобы осенью нанести решающий удар по власти», - сказал З.ШКИРЯК.

Кроме того, З.ШКИРЯК заявил, что считает нынешний парламент нелегитимным, а значит таким, который не имеет права брать на себя ответственность за будущее украинцев. Поэтому он будет предлагать оппозиционным силам настаивать на роспуске Верховной Рады шестого созыва.

«Издевательства над народом и уничтожение Украины как государства должны прекратиться. Недавнее милицейское побоище в Печерском суде и вчерашние кордоны «Беркута» во время проведения мирного марша протеста оппозиции еще раз подтвердило, что ЯНУКОВИЧ не остановится ни перед чем, он строит Беларусь в Украине. Но власть боится собственного народа. ЯНУКОВИЧ настолько боится Юлии ТИМОШЕНКО, что приводит под стены суда чуть ли не весь столичный «Беркут». Но все, что в их арсенале, - это состряпанные уголовные дела, купленная прокуратура и суды, все. Кроме репрессий власть больше ни на что не способна», - убежден З.ШКИРЯК.