Пинзенику в пенсионной реформе нравится только повышение возраста

Экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК негативно оценил принятую пенсионную реформу, однако одобрил повышение пенсионного возраста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ПИНЗЕНИКА.

«Принятая редакция закона мне не нравится. Хотя в части повышения пенсионного возраста решение правильное. Оно было неминуемым», - отметил экономист.

Комментируя ряд других норм закона о пенсионной реформе, В.ПИНЗЕНИК отметил, что главным недостатком принятого документа является то, что он не позволяет решить фундаментальную проблему солидарной системы – несправедливость. Основной целью пенсионной реформы, по убеждению В.ПИНЗЕНИКА, должна была стать равность прав всех пенсионеров. «Всем гражданам пенсия должна назначаться по стажу и возрасту. К сожалению, эта проблема не решена. Закон, в частности, оставляет специальные пенсии», - констатировал он.

Напомним, 8 июля Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

За данное решение проголосовали 248 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.