Регионалы подарят Януковичу воспоминания о пройденном вместе пути

14:06, 08 июля 2011
Политика
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Букет уже приготовили

Народные депутаты от Партии регионов подарят Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в день рожденья альбом с фотографиями и букет цветов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы делегацией будем поздравлять Президента. Мы подготовили соответствующий подарок: альбом о нашей совместной деятельности за последние годы и красивый букет цветов», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, фотографии «отображают тот путь, который мы вместе прошли».

Как сообщал УНИАН, завтра В.ЯНУКОВИЧУ исполнится 61 год.

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