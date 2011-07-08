Тимошенко напрашивается на эфир к Шустеру

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО готова принять участие в ближайшей программе «ШустерLive».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом говорится в письме к Савику ШУСТЕРУ, датированном 7 июля.

«По нашим данным, редакция приглашает на последнюю в этом телевизионном сезоне программу лидеров политических сил. Хочу напомнить, что Юлия ТИМОШЕНКО является председателем партии ВО «Батькивщина», - сказано в письме пресс-секретаря Марины СОРОКИ.

«Учитывая, что в одном из недавних интервью Вы признали существование практики, когда правящая политическая сила самостоятельно определяет, кого делегировать на эфир Вашей программы, надеемся на положительный ответ редакции и что касается лидера крупнейшей оппозиционной партии Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в письме.

«Поскольку накануне Вы заявляли, что пригласить Юлию ТИМОШЕНКО Вам не позволяет тот факт, что она является участником судебного процесса, готова гарантировать, что Юлия ТИМОШЕНКО в эфире не будет говорить на темы, связанные с этим процессом», - отметила М.СОРОКА.

По состоянию на 13.00 пятницы, 8 июля, ответа от С.ШУСТЕРА пресс-служба не получила.