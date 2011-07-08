Круглый стол «Будущее украинской ГТС»
Во вторник, 12 июля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Будущее украинской газотранспортной системы».
Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Вероятность приватизации украинской ГТС.
2. Модернизация украинской ГТС (собственный ресурс, РФ, ЕС).
3. Перспективы Украины в пересмотре газовых соглашений с Россией.
Участники круглого стола:
1. Михаил ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра содействия изучению геополитических проблем и евро-атлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос».
2. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине
3. Александр РАР – директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском Совете по внешней политике (DGAP) (Германия)
4. Константин СИМОНОВ – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ).
5. Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ).
6. Сергей ПАШИНСКИЙ – народный депутат Украины (БЮТ).
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).