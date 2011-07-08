Круглый стол «Будущее украинской ГТС»

Во вторник, 12 июля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Будущее украинской газотранспортной системы». Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина. Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Вероятность приватизации украинской ГТС. 2. Модернизация украинской ГТС (собственный ресурс, РФ, ЕС). 3. Перспективы Украины в пересмотре газовых соглашений с Россией. Участники круглого стола: 1. Михаил ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра содействия изучению геополитических проблем и евро-атлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос». 2. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине 3. Александр РАР – директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском Совете по внешней политике (DGAP) (Германия) 4. Константин СИМОНОВ – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ). 5. Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ). 6. Сергей ПАШИНСКИЙ – народный депутат Украины (БЮТ). Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

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