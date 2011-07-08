Янукович хочет в свой день рождения видеть горящие глаза чиновников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что наилучшим подарком ему на день рожденья будет покой в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Наилучший подарок для меня - это покой в Украине и единое государство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Еще одним из подарков Президент назвал возможность встретиться с семьей.

«Кроме того, что у меня завтра день рожденья, послезавтра – день рожденья старшего сына, а через неделю – младшего сына. И эту неделю я буду наслаждаться тем, что буду иметь возможность увидеть сыновей, внуков, невесток, возможно, сваты приедут», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также отметил, что в связи с тем, что с 1 июля вступил в силу закон, которым ограничена стоимость подарков должностным лицам, он обратился к своим коллегам, чтобы они «не выбрасывали средства».

«Лучший подарок будет для меня, например, со стороны чиновников, которые хотят меня поздравить – их горящие глаза, желание хорошо работать и ощущение, что это так, что они вместе со мной. И все», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 7 июля губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил, что руководители областей подарят в день рожденья В.ЯНУКОВИЧУ, которому 9 июля исполняется 61 год, хорошие результаты своей работы, большой каравай из хлеба нового урожая и букет полевых цветов.

Об этом А.ПРИСЯЖНЮК сказал, комментируя слова председателя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ, который сообщил, что руководители украинских регионов в складчину покупают подарок, и что как «староста» этим занимается председатель Киевской ОГА.

Относительно сбора средств и приобретения подарка в складчину А.ПРИСЯЖНЮК заявил: «Такой вопрос не затрагивался, никто его не будет поднимать, я этого не делал и делать не буду». «Василий Георгиевич (ДЖАРТЫ – УНИАН) не советовался со мной, наверное, он думал, что мы, возможно, таким образом поступим», - добавил он.