Янукович посмотрел видео с Ландиком - и позвонил Генпрокурору

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что уголовное дело против сына народного депутата Владимира ЛАНДИКА Романа ЛАНДИКА будет расследоваться беспристрастно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, разговаривал с генеральным прокурором Виктором ПШОНКОЙ по поводу инцидента. «Безусловно, это дело будет расследовано так, как это надлежит – по закону», - сказал Президент.

Он отметил, что здесь есть и моральная сторона дела, которое «не вписывается ни в какие рамки поведения депутата, человека, мужчины».

«Потому что непонятно, как вы говорите, уважаемые коллеги. Это позор, позор этому мужику, который поднимает руку на женщину. И он, безусловно, подвел и отца своего, который очень сильно переживает», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что хорошо знает В.ЛАНДИКА, и также беседовал с ним. «Я вам скажу, что он, с одной стороны, он очень возмущен, а с другой стороны - он хорошо понимает, что за это ему придется отвечать – этому парню. Поэтому давайте подождем, пока пройдет следствие», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что следствие будет проходить очень быстро, и ответ общество получит очень скоро.

Как известно УНИАН, в ночь на 5 июля в луганском ресторане «Баккара», по показаниям очевидцев, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

Факт инцидента подтвердила начальник отдела связей с общественностью МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

Девушка находится в неврологическом отделении больницы. У нее черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Сам Р.ЛАНДИК отрицает факт нападения на девушку. Он заявил луганскому сайту «Восточный вариант»: «Это ложь! Это я пострадал. К тому же, никаких следственных действий не ведется. Никто ни на кого не нападал. Я просто сдал девушку в милицию: она била посуду в ресторане. И вообще, я не буду оправдываться, оправдываются виновные. Единственное, не пойму, кому это все нужно».

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело за хулиганские действия против Р.ЛАНДИКА.

Установлено, что Р.ЛАНДИК «грубо нарушил общественный порядок, что проявилось в нанесении телесных повреждений молодой девушке и срыве нормальной работы ресторана», говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Расследование дела возложено на следственный отдел областной милиции. Ход досудебного следствия будет контролировать областная прокуратура. Кроме того, о возбуждении уголовного дела в отношении Р.ЛАНДИКА направлено сообщение в Луганский горсовет.