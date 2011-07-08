Королевская празднует тактическую победу

Несмотря на принятие антинародной пенсионной реформы и предоставление новых льгот для крупного бизнеса, акции «Вперед» удалось добиться внесения важных изменений в Налоговый кодекс. Об этом заявила УНИАН народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», комментируя результаты голосования за законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса Украины, №8217)".

«В условиях вчерашней реформаторской вакханалии нам все же удалось добиться выполнения важных требований людей дела Украины. Это заслуженный результат бескомпромиссной гражданской позиции. Депутаты не смогли проигнорировать волну народных протестов - начиная с АвтоМайдана, Весеннего марша протеста 19 мая, «Народной варты» в июне. Объединившись, граждане Украины добились тактической победы в одном сражении. Но это, к сожалению, еще не означает победы в битве граждан Украины за свои права, за будущее своих детей», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Но, по ее словам, «дорогу осилит идущий. Если мы будем объединяться, аргументировать свою позицию, настаивать на ней, мы будем выигрывать в таких тактических сражениях. И если мы шаг за шагом будем добиваться реализации наших требований, победа будет за нами».

Как сообщал УНИАН, 7 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми освободила от уплаты единого социального взноса пенсионеров и инвалидов, работающих на упрощенной и общей системе налогообложения и не использующих труд наемных работников. Депутаты также ввели мораторий на плановые и внеплановые проверки субъектов малого предпринимательства до введения в действие положений, касающихся упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, ВР списала штрафы и пени, начисленные в 2010 за неуплату взносов на общеобязательное пенсионное страхование предпринимателями, работающими на упрощенной системе налогообложения.

Соответствующие требования выдвигались Всеукраинской гражданской акцией «Вперед» и были зарегистрированы в Верховной Раде Н.КОРОЛЕВСКОЙ в составе пакета законодательных инициатив «Народная реформа».